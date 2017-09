Vértelen gyilkolászás kellett a magyaroknak

A Kingsman második részének sikerült megállítani Stephen King bohócát. Az Az legújabb adaptációja volt eddig a legerősebb szeptemberi film a magyar és amerikai mozizók körében is, de most a Colin Firth főszereplésével készült folytatásnak sikerült megszereznie az első helyet. Itthon több, mint 50 ezer ember ült be a filmre, ami szerintünk az első részhez képest kevésbé lett lehengerlő.

A második helyen szereplő Azt 35 ezren nézték, ami 50 százalékos csökkenés a múlt héthez képest. A gyilkos bohócról szóló filmet már több, mint 230 ezer ember látta és még mindig több, mint 50 vásznon vetítik és még a következő hetekben is erős maradhat.

Harmadik helyen kezdett A Lego Ninjago film, amit 22 ezres nézettséggel sikerült elérni. 7700-an nézték a Viktória királynő és Abdul című új filmet, ami a hatodik helyre volt elég. Szintén a héten érkezett a magyar mozikba a 47 méter mélyen című cápás horror, aminek 4500 nézője volt, ezzel a 10. helyre fért oda.

A hetedik alabárdos nem lett az Index kedvence és a nézők érdeklődését sem keltette fel túlságosan. Kritikánkban nem sikerült megfejteni, hogy ez a szedett-vedett, sehonnan sehová nem vezető, életszerűtlen, és rossz dialógusokkal teli könyv miért vált filmmé ebben a formában. 1509-en ültek be rá a hétvégén, ami után nehéz elképzelni, hogy túl fényes karriert tud befutni.

A várakozások alatt maradt ugyan, de így is sikerült megnyernie a hétvégét a Kingsman folytatásának az amerikai piacon. 39 millió dollárral sikerült egy kicsit az első rész felett nyitnia, ami biztató kezdés. A film tényleges sorsa a következő hetekben dől majd el, a Fox bízik benne, hogy sikerül 120-130 milliós bevételt elérni a filmmel. Sokat számít majd az Amerikán kívüli világ is. Egyelőre 61 millió folyt be, de több nagyobb piacra majd csak hetek múlva ér el a film.

Amerikában is bemutatták A Lego Ninjago filmet, ami a vártnál 6-8 millió dollárral hozott be kevesebbet, összesen 21.2 milliót.