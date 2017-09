Európa legjobbjai között Bucsi Réka rövidfilmje

Nyilvánosságra hozta a rövidfilmes kategória jelöltjeit az Európai Filmakadémia. Az összesen 15 jelölt között szerepel Bucsi Réka Love című, 16 perces animációja is. A jelöltek közül az EFA több mint háromezer fős tagsága választja ki a végső győztest. A Legjobb Európai Rövidfilm 2017 díját a nyertes az Európai Filmdíjak átadási ceremóniáján veheti át december 9-én, szombaton Berlinben.

Bucsi Réka LOVE című animációja már elnyerte a zsűri díját az észak-karolinai RiverRun nemzetközi filmfesztiválon, ezzel esélyes lett a jövő évi Oscar-díjra. Az amerikai fesztivál zsűrije a film kiváló stílusa, humora és a kivételes vizuális történetmesélése miatt ítélte oda a díjat Bucsi animációjának.

Bucsi Réka nem először kerül Oscar-közelbe: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció mesterszakán készült diplomafilmje, a Symphony No. 42 a melbourne-i nemzetközi filmfesztivál legjobb animációjának járó elismerést nyerte 2014-ben, mellyel esélyessé vált az Oscar-jelölésre. A Symphony No. 42 felkerült a tízes szűkített listára is, de végül nem jutott az öt jelölt közé.