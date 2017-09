Ezt a romantikus komédiát már sokszor láttuk

Hallie Meyers-Shyer gyerekkorának egy részét filmforgatásokon töltötte, így nem meglepő, hogy belőle is filmrendező lett és első filmje, az Újra otthon, Hollywoodban játszódik és csomó gazdag fehér emberről szól. Hiszen édesanyja az a Nancy Meyers aki azokat a klasszikus romantikus komédiákat készítette, mint a Holiday, a Minden végzet nehéz vagy az Apád-anyád idejöjjön!. Az Újra Otthonban producerként vett részt, egyébként a forgatókönyvírást és a rendezést is a lánya vitte, aki saját bevallása szerint sokszor támaszkodott anyjára a forgatás során.

A film főszereplője és igazából a szíve-lelke, Reesee Witherspoon, aki egy 40 éves nőt, Alice-t alakítja, aki most költözött haza két kislányával New Yorkból Los Angelesbe, hogy átgondolja el akar-e válni a férjétől (Michael Sheen) vagy sem. Itt ünnepli meg 40. születésnapját is, ami különösen jól sikerül. Egy bárban megismerkedik három huszonéves sráccal, akikről kiderül, hogy azért vannak a városban, mert filmes karrierambíciókat dédelgetnek, csak lakniuk nincs hol. Több sem kell Alice-nek, mindössze néhány óra ismertség után befogadja a három idegent a vendégházba, miközben megpróbálja kitalálni, hogy tényleg el akar-e válni a férjétől, illetve, hogy úgy egyáltalán hogyan megy tovább az élete.

A film megpróbálja feldobni a hagyományos romantikus komédiák sokat látott helyzeteit és a történetet nem arra hegyezik ki, hogy a fiatal Harry (Pico Alexander) és Alice szerelme akkor tényleg szárba szökken-e, hanem arra, hogy hogyan kezdi újra az életét a főhős.

Mégis, ami a konkrét szituációkat illeti, Hallie Meyers-Shyer nem tudott elszakadni azoktól a kliséktől, amik nemcsak az édesanyja filmjeit is jellemezték, de több tucatnyi, egyéb, Hallmarkra készült filmekben is állandóan ott voltak. A poénosnak gondolt megszólalások főleg a korkülönbségre, illetve a gyerekes férfiak szerepeltetésére szorítkoznak, kevés sikerrel.

Ártalmatlan kis semmiség Metacritic: 43/100 IMDb: 5.6/10 Rotten Tomatoes: 35/100 Index.hu: 5/10

Gondolom szintén azért, hogy kevésbé tűnjön hagyományos romkomnak a film egész sokat foglalkoznak azzal, hogy Teddy (Nat Wolff), George (Jon Rudnitsky) és Harry milyen akadályokba ütközik, mikor megpróbálják összehozni az első nagyjátékfilmjüket. Vagyis az idősebb nő és fiatalabb pasi szerelme mellé jár egy kevés álomgyári szatíra is, amiben van 1-2 jó poén is, de összességében nem jut sehova és nem ad hozzá a történethez, mert egyik fiú sem tud igazi, hús-vér karakterré válni, annyira kiszámítható, ahogyan viselkednek.

Egyik ugye összekavar Alice-szel, a másik a lányának lesz a lelki támasza a harmadik pedig Alice karrierjének fellendítésében segít, azzal, hogy készít neki egy új honlapot. És persze az ő barátságukat is próbára teszi Hollywood, mert nincs elég kidolgozatlan konfliktus enélkül sem a filmben. A rendező elmondása szerint nem is romantikus komédiát szeretett volna készíteni, az a szituáció érdekelte igazán, hogy milyen az, mikor egy 40 éves nő és két kislánya mellé beköltözik három húszas évei közepén járó férfi.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Alice szerelmi élete mellett a karrierje is fontos a történetben, bár az elmondások alapján úgy tűnik, hogy valójában semmihez nem ért, amitől nem lesz a legkönnyebben szerethető főszereplő. Állítólag fotósnak és divattervezőnek is pocsék volt, úgyhogy most lakberendezőként próbál érvényesülni, amiből annyit látunk, hogy egy igazán kibírhatatlan nőnek (Lake Bell) igyekszik a kívánságait teljesíteni.

Az Újra otthon igyekezett egy Hollywoodban ritkábban feldolgozott témát (fiatalabb férfi és idősebb nő szerelme) úgy elmesélni, hogy ne azon legyen a hangsúly, hogy összejönnek-e a végén vagy sem, hanem a főszereplő fejlődésén. Emellé pakolt még egy kevés kommentárt Hollywooddal kapcsolatban: egyetlen ázsiai származású színészt leszámítva mindenki más fehér a filmben, ami elég jól leírja, hogy milyen az a világ, amiben Hallie Meyers-Shyer felnőtt és otthonosan érzi magát.

Jól döntött, hogy legalább olyan figurákat használt, akiket ismert, viszont a film nem tud összeállni egy érdekes történetté, hiányzik belőle a kapocs. Reese Witherspoon mellett kár volt ennyire építeni a hollywoodi szálra, ott ugyanis senki nincs, aki legalább negyed annyira jó lenne, mint Witherspoon. A szerep nem tartogat túl nagy kihívásokat, de rajta látszik, hogy egy igazi filmsztár, aki az ilyen helyzeteket is megoldja.

Viszont úgy tűnik, hogy a történet mellett a marketingből is hiányzott a fókusz, a visszafogott amerikai érdeklődés ugyanis talán annak is köszönhető, hogy bár romantikus komédiának volt eladva a film, ehhez képest szokatlan módon a plakáton csak Witherspoon kapott helyet, pedig ilyen filmeknél fontos, hogy az elejétől, a jegyvásárlás pillanatától világos legyen, hogy kik fognak majd a végén összejönni. Itt viszont nem ez a lényeg, hanem, hogy 40 évesen is lehet egyetemisták számára fenntartott megkérdőjelezhető döntéseket hozni egy bárban.

Ezért lehet az Újra otthon egy ideális választás munka utáni mozizáshoz, mert ilyen megközelítésű romantikus komédiákkal nincs tele a padlás, csak itt nem sikerült belőni az arányokat. A felszínesség és a sok klisé miatt végül nem marad emlékezetes, de Hallie Meyers-Shyer valószínűleg kap még lehetőséget, és akkor hátha bátrabban mer majd elrugaszkodni és sikerült koncentráltabban elmesélnie egyetlen történetet jól.