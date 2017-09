Spielbergről mindenkinek van egy jó sztorija

A mai is élő és alkotó hollywoodi rendezők közül talán senkinek nem volt akkora hatása a teljes iparra, illetve arra, amit a filmekről gondolunk, mint Steven Spielbergnek. A rendező tavaly töltötte be 70. évét, amiről az Indexen is megemlékeztünk, de most az HBO is emléket állít a továbbra is csúcsformában lévő rendezőnek, egy dokumentumfilm keretében, amit az HBO magyarországi előfizetői is megnézhetnek október 7-én este.

A két és fél órás dokumentumfilmhez most érkezett egy rövid előzetes, amiből kiderül, hogy milyen stílusú filmre számíthatunk Susan Lacytől. Elsősorban az interjúk dominálnak, de ez talán nem is baj, tekintettel a megszólalók névsorára. Egyértelmű, hogy az HBO nem viccelt a szervezési feladatokkal, továbbá az is, hogy Spielbergről mindenki szívesen mesél, aki valahogyan már kapcsolatba került vele.

Ők osztják meg a filmben a legjobb történeteiket a rendezőről:

Martin Scorsese

Liam Neeson

Leonardo DiCaprio

J.J. Abrams

Christian Bale

Harrison Ford

Kathleen Kennedy

George Lucas

Oprah Winfrey

Drew Barrymore

Cate Blanchett

Francis Ford Coppola

Daniel Craig

Daniel Day-Lewis

Brian de Palma

Laura Dern

Richard Dreyfuss

Ralph Fiennes

David Geffen

Tom Hanks

Dustin Hoffman

Holly Hunter

Jeffrey Katzenberg

Ben Kingsley

Robert Zemeckis

Ezenkívül még Spielberg szülei is mesélnek fiuk karrierjének különböző pontjairól. Maga a rendező pedig elárulja például, hogy minden egyes új jelenet forgatásnál nagyon ideges. A legjobb ötletei viszont akkor születnek, mikor ebből az idegességből egyszer csak pánik lesz. Arról is mesél, hogy pályája elején hova szeretett volna felvételizni, milyen érzés volt, amikor bekerült a szakma nagyjai közé.