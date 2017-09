Ryan Gosling mindent elmagyaráz, amit tudni kell az új Szárnyas fejvadászról

Csak az Indexen látható a Blade Runner 2049 elé készült kisfilm, amelyben a főszereplőn kívül Ridley Scott is elárul pár fontos dolgot arról, mi Ryan Gosling karakterének dolga és tragédiája a film története szerint, de azok is képbe kerülhetnek, akik nem is értik, mi az, hogy replikáns.

A kultuikus Ridley Scott-film, a Szárnyas fejvadász folytatását Budapesten forgatták, és visszatér benne az első film főszereplője, Harrison Ford is, amit ha máshonnan nem, hát onnan biztosan mindenki tud, hogy volt pár hónap, amíg minden a budapesti kerékpárboltokban, éttermekben és egyéb véletlenszerű helyeken jófejkedő sztárról szóló hírekkel volt tele.

A történet szerint K ügynök (Ryan Gosling) a még "életben" maradt, biomechanikai úton rabszolgának gyártott androidokat, a replikánsokat kutatja fel, hogy kiiktassa őket. De egyre nehezebb helyzetbe kerül, és végül összefut Deckarddal (Ford) is.

Csak az Indexen látható az a kisfilm, amely az ezúttal Denis Villeneuve (Sicario, Érkezés) által rendezett film október 5-ikei, magyar bemutatója elé készült, és amelyben Gosling és Ridley Scott mondanak el pár plusz információt a filmről, a karakterekről, a történetről és az előzményekről.