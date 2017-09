Nagyon durva levél került ki a netre Jim Carrey volt barátnőjétől

A People Magazin megszerzett egy 2013-as levelet, amit állítólag Jim Carrey exe, Cat White írt. White két évvel ezelőtt lett öngyilkos, de a nő férje és édesanyja gondatlanságból elkövetett gyilkossággal vádolják a színészt. A levélből kiderül, hogy a nőt Carrey vitte bele a kokain, a prostitúció, a lelki terror és a nemi betegségek világába.

A levélből kiderül, hogy Carrey és White már korábban sokat veszekedtek, ügyvédekkel fenyegették egymást, illetve a levél közepén a nő azt is leírja, hogy több nemi betegséget is elkapott a színésztől. Pedig a nő még azt is írja, hogy csak annyit szeretne, hogy legalább magára vigyázzon Carrey, amikor más nőkkel van, mert ezzel tönkre teszi az ő életét is. A levél végén White bevallja, hogy a megismerkedésükig legalább boldognak és megbecsültnek érezte magát, most azonban teljesen összetört és nem érzi jól magát a bőrében. Itt említi azt is, hogy a színész vitte bele a kokain, a prostik, a lelki terror és a nemi betegségek világába.

Jekllyt ígérték nekem, de Hyde-ot kaptam.

- írja White, aki 2015-ben halt meg gyógyszertúladagolásban, de a nő rokonai szerint Carrey volt az, aki álnéven nagyon erős gyógyszereket vett magának és barátnőjének is. A People által megszerzett levél az egyik bizonyíték, amivel a család a bírósághoz fordult a színésszel szemben. A színész minden vádat tagad, és azt állítja, hogy White ügyvédei csak zsarolni próbálják őt.