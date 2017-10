Mindenütt megbukott az Egyenesen át

Nem a mozi volt a legnépszerűbb program szeptember utolsó hétvégéjén. A Filmforgalmazók Egyesülete által összesített hazai mozis bevételi lista alapján 32 százalékkal teljesített gyengébben a 10 legnézettebb film a múlthéthez képest. Az új filmek sem robbantak be igazán a köztudatba, a legtöbben korábbi héten bemutatókat pótoltak.

Megőrizte első helyét A Kingsman folytatása, amiről kritikánkban azt írtuk, hogy kicsit túltolja azt az eszeveszett akciót, amiért az elsőt szerettük. Második hétvégéjén 31 ezer ember ült be rá, amivel már 94 ezres nézettség felett jár.

Második helyen maradt az Az, ami továbbra is az év egyik legnagyobb sikere, negyedik hetében is 18 ezren választották az emberevő bohóc kalandjait, ami elég volt a második helyre. Összesen már 261 ezren látták, ha megmarad a film iránti érdeklődést, akkor elég jó helyet szerezhet az év legnézettebb filmjei között.

Az új bemutatók közül az Ellen Page főszereplésével készített Egyenesen át szerepelt a legjobban. A harmadik hely és a 16 ezres nézettség gyengének számít, a közönségnek annyira nem hiányzott, hogy újra elmeséljék neki Joel Schumacher 1990-es filmjének történetét.

A Tulipánláz a hetedik helyet szerezte meg a toplistán. Dane DeHaan és Alicia Vikander filmje a 17. századi Amszterdamban játszódik és egy festőről szól, aki beleszeret egyik modeljébe, ami tragikus láncreakcióhoz vezet.

Érkezett egy új magyar film is a mozikba. A Salamon király kalandjaira 3611 ember volt kíváncsi a mozikban. A hétszázmillió forintból készült mesét mindenkinek bátran tudjuk ajánlani, hiszen a poénok jók, a történet pedig szépen van kibontva.

Az Egyesült Államokba csak most érkezett meg Tom Cruise legújabb filmje, a Barry Seal: A beszállító. Azt már régen lehetett tudni, hogy az amerikai közönség egyre kevésbé kíváncsi a színész filmjeire, a Barry Sealt pedig a többnyire pozitív kritikák sem tudták kihúzni a slamasztikából. Mindössze 17 millió dollárral kezdett, amivel hármas holtverseny alakult ki az Az és a Kingsman 2 között. Magyar idő szerint hétfőn délutánig nem érkeztek még be a végleges adatok, de ha esetleg a Barry Seal meg is nyeri a hétvégét, erre a kezdésre akkor sem lehet túl büszke a stúdió.

Az amerikai közönséget sem hozta sokkal jobban lázba a Mindenen át feldolgozása, mindössze 6.7 millió dollárt szedett össze, vagyis a Sony stúdiónak egy újabb bukást sikerült összehoznia.