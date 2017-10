Kate Winslet is szerepel az Avatar folytatásában

A Titanic után újra együtt dolgozhat az Oscar-díjas színésznő és a rendező James Cameron.

A 20th Century Fox szóvivője kedden erősítette meg a Deadline értesülését, hogy Winslet csatlakozott a színészgárdához, és a filmben Ronal szerepét játssza el. További részletekkel azonban nem szolgált a stúdió, és azt sem árulták el, hogy a készülő Avatar-folyatások közül hány filmben látható majd Winslet, írja az MTI. Cameron egyébként azt mondta: már húsz éve vár arra, hogy ismét együtt forgathasson a színésznővel. Az Avatar négy folytatását a tervek szerint 2020, 2021, 2024 és 2025 decemberében fogják bemutatni.

Winslet egyébként jelenleg a The Mountain Between Us(Hegyek között) című filmben szerepel Idris Elba oldalán, és játszik Woody Allen decemberben az Amazonra érkező filmjében (The Wonder Wheel) is.