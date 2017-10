Ronda poszterekkel támad Az Igazság Ligája

Nem tudom, hogy létezik-e még ember az univerzumban, mármint Zack Snyder rendezőn kívül, aki hisz benne, hogy Az Igazság Ligája jó film lehet. Vasárnap jön az új trailer, előtte a Warner közétett egy csomó új karakterposztert. Az All in feliratú poszterek egy szóval jellemezhetőek: rondák. És ez csak egy a film körüli számos aggasztó jelből. Legutóbb például egy vagyont költöttek el arra, hogy a Supermant alakító Henry Cavill bajszát eltüntessék. Cavill ugyanis időközben elkezdte forgatni a Mission: Impossible 6-ot, amiben bajusszal szerepl. Csakhogy közben pótforgatások kellettek az Az Igazság Ligájához, így belekerült pár millió dollárba a bajusz digitális leszedése.

A most kijött posztereken a legfontosabb szereplőket látjuk Superman kivételével. Batman, vagyis Ben Affleck, Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) és The Flash (Ezra Miller) kapott külön plakátot, de rajtuk kívül még egy csomó sztár szerepel a filmben. Még felsorolni is sok: Amy Adams, Amber Heard, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Willem Dafoe és a már említett Henry Cavill. Sajnos nemcsak a gagyi poszterek, de az eddig kijött előzetesek sem győztek meg minket arról, hogy Az Igazság Ligája jobb lehet, mint a katasztrofálisan sikeredett Batman vs. Superman volt.

5 Galéria: Az Igazság Ligája poszterek Fotó: Warner Bros / Twitter

Az Igazság Ligája november 17-én jön a mozikba. Egy évvel később pedig Aquaman önálló filmjét láthatjuk, 2018 karácsonyán.