Már tudjuk, miért visel maszkot Kylo Ren

Han Solo és Leia Organa fia, Darth Vader unokája, azaz Kylo Ren a Star Wars VII-ben, azaz Az ébredő erő című filmben tűnt fel először, és hamarosan Az utolsó Jedik című folytatásban lesz ismét látható. Ren, a sötét oldallal kacérkodó (?) hisztis nyikhaj elég sok elmélet, fejtegetés, szellemi onanizálás és késhegyre menő kommentháború alanya volt, az egyik kardinális kérdés vele kapcsolatban pedig az, hogy mégis, mi a fenéért van rajta maszk, amikor láthatóan semmi baja?

A New York Comic Connak köszönhetően megszületett a hivatalos magyarázat is, illetve megvolt az már régebben is, csak a Disney most, a VIII. rész előtt nem sokkal adta ki. Ennek alapján Ren Jedigyilkos névre hallgató sisak-maszk kombója mögött ez van:

el akarta takarni az arcát, nehogy felismerjék, a maszk pedig eltorzította a hangját, hogy annak segítségével se lehessen azonosítani

Szívesen.