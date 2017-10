Mutyifilm készül a Filmalap áldásával

A Magyar Nemzeti Filmalap 10,5 millió forinttal támogatja Sárosi Mónika producer Kölcsönlakás című vígjátékának forgatókönyvét írja a 444.hu. Ez idén a legnagyobb ilyen fejlesztési támogatás, és azért feltűnő, mert egy vígjáték esetében elég sok pénznek számít - forgatókönyvfejlesztésre általában 3-4 millió forintot szokott megszavazni a döntőbizottság, eddig ennél több pénzt csak az Oscar-díjas Nemes Jeles László Sunset című filmterve (21 millió) és Antal Nimród Viszkis-filmje (12 millió) kapott.

A filmet itthon először színpadi változatban lehetett látni, Kapitány Iván rendezte meg tavaly decemberben a Játékszínben, az egyik főszereplője pedig az a Dobó Kata volt, aki a filmverziót rendezni is fogja. Dobó Kata elég furcsa választásnak tűnik a feladatra, hiszen még nem rendezett filmet, első filmnek pedig egy olyan projektet kapott, amiről már a fejlesztési szakaszban is üvölt, hogy presztízsmeló. Igaz, Dobó Kata korábban évekig volt a nemzeti filmbiztos Andy Vajna élettársa.

A színházi bemutató után egyébként Kapitány Iván és gyártócége, a Filmservice is bejelentkezett a filmverzióra. A díszbemutatót megtekintő Andy Vajna nagyon lelkes volt, és személyesen járt közben az eredeti író Ray Cooney ügynökségénél a filmjogok megszerzését illetően, amivel megelőzte a Filmservice-t is. Vajnának előre nyert ügye volt, hiszen Cooney volt a szerzője az 1997-es Miniszter félrelép eredetijének is, így nem sok akadályba ütközhetett a jogok megvásárlásánál. A 444.hu szerint Vajnának szívügye a film, amivel igyekezik kiköszörülni a Nemzeti Filmalap tekintélyét nemrég ért csorbát, azaz a Pappa Pia című filmet, amire rettentő sok pénzt költöttek, de a kritikusok rühellték, és nem lett akkora siker, mint várták, igaz, így is csinált 200 ezer nézőt.

Filmalap áprilisban ítélte a fejlesztési támogatást annak a Sárosi Mónika Krisztinának, akinek sem produceri végzettsége, sem tapasztalata nincs, és Dobó Katához hasonlóan elsőfilmes - viszont legalább nagyon jóban van Vajna Tímeával, a filmbiztos felségével. A 444 cikke arra is kitér, hogy a támogatáshoz elméletileg (azaz a szabályzatban leírtak alapján)

megfelelő referenciával rendelkező producer

szükségeltetik, ez alatt vagy megfelelő végzettséget vagy korábbi munkák meglétét és szakmai tapasztalatot értenek. Sárosi Mónika Krisztinának ezek közül egyik sincs meg, nem filmes, annak ellenére sem, hogy a Pappa Pia stáblistáján társproduceri kreditet kapott (a 444 forrásai szerint a forgatáson nem is vett részt). Ismert rendezvényszervező viszont, több fideszes kapcsolódási ponttal, dolgozott Rogán Antal és az Országgyűlés Hivatala megbízásából is.

A pályázatban egyébként az a Búss Gábor Olivér szerepel a forgatókönyv átdolgozójaként, aki az Üvegtigris mindhárom részét is írta, így Kapitány Ivánnal szoros kapcsolatban van. Őt azért kellett bevonni a projektbe, mert Vajnáék rádöbbentek, hogy Kapitány Ivánék darabja eléggé eltér az eredeti Cooney-féle sztoritól, és az átdolgozása nem lesz annyira egyszerű (kopipészt nem játszik). Dobó Kata a TV2-ben jelentette be (hol máshol), hogy ő lesz a film rendezője, amire azzal készül, hogy sok vígjátékot néz. Ilyen alapon én is jelentkezhetnék tévésorozat rendezésére, de az mellékes.

A rendezői szereppel azonban nem stimmel minden, hiszen Dobónak se rendezői diplomája, se tapasztalata nincs, azaz vagy megváltoztatják a kedvéért a szabályzatot vagy azt a módszert alkalmazzák, mint a Brazil című film esetén tették, ahol az elsőfilmes M. Kiss Csaba mellé Rohonyi Gábort vették be társrendezőnek. A legszebb az egészben az, hogy Dobó Kata egy interjúban azt is kijelentette, hogy Vajnához fűződő személyes kapcsolatának nincs köze a támogatás elnyeréséhez. Azt azért nem árt megjegyezni, hogy a Hukkle és a Taxidermia című filmeket rendező Pálfi György hányatott sorsú Toldi projektje csak azért nem kapott támogatást a Filmalaptól, mert Andy Vajna nem tartotta a rendezőt elég tapasztaltnak az akciójelenetekhez.