Rekordszámú nevezés érkezett a legjobb idegen nyelvű film Oscarjára

Rekordszámú nevezés érkezett a legjobb idegen nyelvű film Oscar-mezőnyébe, közölte az amerikai filmakadémia: 92 film közül kell kiválasztani majd azt az ötöt, amiből egy megkapja azt a díjat, amit Nemes Jeles László a Saul fiáért kapott meg 2016-ban. Mi Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét neveztük, ami a Berlinale Arany Medve-díját is elnyerte, és a rendező 18 éves kihagyás utáni első nagyjátékfilmje.

Haitiről, Hondurasból, Laoszból, Mozambikból, Szenegálból és Szíriából először neveztek filmet Oscarra, Kambodzsa Angelina Jolie amerikai színész-rendező khmer népirtásról szólóFirst They Killed My Father című filmjét küldte. A szaksajtó az osztrák Michael Haneke Happy End című filmjét tartja, ellenfele lehet az Agnieszka Holland és Kasia Adamik rendezésében készült Pokot című krimi (Lengyelország) és az orosz jelölt, Andrej Zvjagincev Szeretet nélkül című, Cannes-ban a zsűri díjával elismert filmje, valamint a svéd induló, Ruben Östlund cannes-i Arany Pálmát elnyerő A négyzet című társadalmi szatírája.

A mezőnyben ott van még Sarmad Masud brit-pakisztáni rendező első filmje, a My Pure Land című, pakisztáni feminista western, a cannes-i fesztivál Nagydíjával jutalmazott 120 battements par minute (Percenként 120 szívverés) című francia film, és Fatih Akin török származású német rendező In the Fade (A sötétben) című politikai krimije is.

Az Oscar-jelöléseket 2018. január 23-án hozzák nyilvánosságra. A jelölésről a több mint 8000 színészből, filmkészítőből és filmipari szakemberből álló Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) szavazásra jogosult tagjai döntenek. A szavazás előtt több fordulóban szűkítik a listát, a kilenc művet tartalmazó rövidített listát, amelyből az öt jelölt később kikerül, decemberben közli a filmakadémia.

A 90. Oscar-díjátadó gálát 2018. március 4-én rendezik meg a hollywoodi Dolby Színházban. Az esemény tévés közvetítését több mint 225 ország és térség sugározza. A műsor házigazdája ismét Jimmy Kimmel lesz, a gála producerének újból a Michael De Luca - Jennifer Todd párost kérték fel. Az amerikai filmakadémia legutóbb nyolcvanöt alkotásból választotta ki a legjobb idegen nyelvű film kategória győztesét, Az ügyfél című iráni drámát Aszgar Farhadi rendezésében.