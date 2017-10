Szexuális zaklatással vádolják a Ponyvaregény producerét

Úgy tűnik, megvan a 2017-es év Bill Cosby-ügye: a New York Times szerint a Miramax majd a The Weinstein Company többszörös Oscar-díjas főnöke Harvey Weinstein több nőt is zaklatott a kilencvenes évek óta. A sztárproducer legendásan karcos stílusa és rámenős viselkedése nyílt titok volt Hollywoodban, de a New York Times cikke ennél tovább megy. Színészek, egykori kollégák és beosztottak nyilatkoztak arról, hogyan élt vissza Weinstein a hatalmával és kényszerítette a nőket vágyai kielégítésére. A producer ügyvédei azonnal ellentámadásba lendültek és perrel fenyegetik a lapot.

Weinsten karrierje Bob nevű testvérével és közös cégével kezdődött a hetvenes évek végén. Művészfilmekben utaztak, majd 1989-ben jött a nagy áttörés Steven Soderbergh szex, hazugság, videó című filmjével, amivel a Miramax egycsapásra tényező lett, és egyben a független filmesek Mekkája is. A Disney 1993-ban vásárolta be magát a cégbe, ezt követte a Ponyvaregény sikere, majd az Angol betegért kapott Oscar, amit látva Weinstein ráállt a nagyüzemi Oscar-film-termelésre.

Ahogy egyre elismertebb lett, egyre többször lehetett hallani arról, hogy egy zsarnok, akivel nagyon nehéz együtt dolgozni . több filmet saját maga vágott át a megjelenés előtt, mert nem volt elégedett a végeredménnyel. Ebből több konfliktusa is származott, 2002-ben a Frida rendezőjét, Julie Taymort küldte el a picsába, 2008-ban A felolvasót rendező Stephen Daldry panaszkodott a munkamódszereire és stílusára, de rajtuk kívül is volt konfliktusa sok művésszel, aminek levét a Miramaxtól való távozása óta issza: a The Weinstein Company közel sem olyan sikeres, mint az előző cége, mert egyre kevesebben hajlandók vele dolgozni.

A most felszínre került információk alapján Weinstein nem egy matyóhímzés a magánéletben sem. Ashley Judd a Timesnak azt mondta, hogy egyszer a szállodai szobájában masszírozást kért tőle, majd arra kérte, hogy nézze végig, ahogy zuhanyzik. A cikkben említést tesznek egy 1997-es ügyről is, amiben peren kívüli megállapodás született Weinstein és az őt feljelentő Rose McGowan színésznő között egy "incidens" miatt.

Ez a masszázs-dolog egyébként valaki fétise lehet Weinsteinnek, egy korábbi alkalmazott azt állítja, meztelenre vetkőzött előtte, és úgy kellett legyúrnia, bármennyire sem volt hozzá kedve. 2014-ben egy Emily Nestor nevű beosztottját hívta fel a szállodai szobájába, hogy ott azt az ajánlatot tegye neki, miszerint szexért cserébe hamar előléptetik a cégen belül. A nő aznap kezdett a cégnél egyébként. 2015-ben egy Ambra Battilana nevű modell azzal vádolta meg Weinsteint, hogy az irodájában fogdosta. Feljelentést tett, de az ügyészség nem emelt vádat és a vizsgálatot sem folytatták le

A New York Times cikke elég alaposan körüljárja a kérdést, de ami még félelmetesebb, hogy állítólag még ez is csak a felszín, hamarosan a New Yorker című lapban jelenik majd meg az az anyag, amin az újságírók egy éven át dolgoztak, és még részletesebben taglalja Weinstein zaklatási ügyeit. A cikk megjelenése után a producer szabadságra ment, és csak annyit nyilatkozott, hogy viselkedéséről tudja, hogy néha elfogadhatatlan, és terápiára fog menni miatta.