James Woods visszavonul a színészettől

Az egyik legtöbbet foglalkoztatott főgonosz meghirdette eladásra az egyik házát, és mellesleg bejelentette, hogy egyszerűsítené az életét, mivel visszavonul a szórakoztatóipartól.

A 70 éves Woods visszavonulását az ingatlanügynöke jelentette be, mondván, hogy a színész több ingatlanától is megválna (elsőként egy Rhode Island-i birtokot hirdetett meg), és az életét a fotózásnak, a régiségek gyűjtésének és a pókerezésnek szentelné.

A színészt kétszer jelölték Oscarra: 1986-ban a Salvador című filmben nyújtott alakításáért, tíz évvel később pedig a Kísért a múlt című filmbeli játékáért, de egyik esetben sem kapta meg a szobrocskát. Ismerős lehet viszont még sok másik filmből, mint a Casino, a Nixon vagy a Volt egyszer egy Amerika, és a Shark - Törvényszéki ragadozó című sorozatban is ő játszotta a főszerepet.

Woods korábban többször is nyíltan kinyilvánította rokonszenvét a republikánusok politikája iránt, kiállt Donald Trump elnök mellett is, és azt is mondta, hogy a konzervatív nézetei miatt kap kevesebb filmszerepet.

A visszavonulásában ugyanakkor az is szerepet játszhat a Variety szerint, hogy egy hónapja botrányba keveredett, amikor kritizálta a Call Me By Your Namecímű filmet, amiért abban egy idősebb férfinak lesz viszonya egy jóval fiatalabbal. Válaszul a film egyik főszereplője, Armie Hammer emlékeztette Woodsot arra, hogy ő hatvan fölött randizott 19 éves lányokkal, egy színésznő, Amber Tamblyn pedig azzal lépett a nyilvánosság elé, hogy 16 éves korában Woods fel akarta szedni őt és egy hasonlóan fiatal barátnőjét, és amikor megtudta a korukat, úgy reagált: "Annál jobb!"