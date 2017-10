A szexuális zaklatással lebukott sztárproducer nevét eltávolítják a bemutatás előtt álló munkáiról

Az Index is megírta, hogy vasárnap azonnali hatállyal kirúgta Harvey Weinsteint a The Weinstein Co. produkciós vállalat, ahol a szexuális zaklatással vádolt Oscar-díjas filmmogul eddig társelnöki posztot töltött be, ennek a következő állomása, hogy eltávolítják a nevét azokról a most fejlesztés alatt álló sorozatokról, amelyeken a producer dolgozott.

Fotó: Andrew Kelly / Reuters Harvey Weinstein

Weinstein elhallgatott ügyeiről a New York Times számolt be. A lap megírta, hogy évtizedeken át szexuálisan zaklatta női alkalmazottait és számos színésznőt. Harvey Weinstein távozásával a cég vezetését a sztárproducer testvére Bob Weinstein társelnök és David Glasser vezérigazgató vette át, akik már arról is döntöttek, hogy a férfi nevét

eltávolítják olyan, most képernyőre kerülő sorozatokról, amelyek fejlesztésében egyébként részt vett.

Az Adweek szerint így próbálja megakadályozni a Weinstein Co., hogy összemossák a szexuális zaklatások eltűrésével és elhallgattatásával a céget. Egyelőre úgy látszik, sikeresen. A lap által megszólaltatott piaci szereplők azt mondták, egyetlen ember kellemetlen viselkedése miatt nem fognak komplett tévésorozatokat letiltani a képernyőről. Azt is elkezdték terjeszteni a csatornák, akik együtt dolgoztak a Weinstein-céggel, hogy a sztárproducer inkább csak névelgesen vett részt a munkákban, ő volt a nagy mogul és ezért kapta a kreditet, de egyébként saját ötleteket nem rakott a projektekbe.

A sorozatok, amelyekről most lekerül a Harvey Weinstein név a Project Runaway, History's Six, egy Mad Men folytatás és három Paramountnak fejlesztett, egyelőre nem részletezett sorozat.

13 éve már majdnem lebukott

2004-ben majdnem megjelent egy tényfeltáró cikk a New York Timesban, de akkor többek között Matt Damon és Russel Crowe színészek közös lobbizással elérték, hogy a cikk ne jelenjen meg – ezt állítja Sharon Waxman, aki a cikket jegyezte. Az újságíró személyesen írta le a korábbi cikk elkaszálásának történetét.

A New York Timest később elhagyó és a a Wrap nevű lapot megalapító újságíró szerint közvetlen telefonhívásokat kapott a két A-listás színésztől. Waxman egy olasz férfi, Fabrizio Lombardo után nyomozott, aki hivatalosan Weinstein egyik cégének a Miramaxnak volt az olaszországi vezetője. Az újságíró több forrása szerint azonban a valódi munkája az volt, hogy folyamatosan nőket kerítsen főnökének. Emellett egy olyan nőt is sikerült találnia a 2004-es cikkhez, aki elmondta, hogy Weinstein zaklatta, majd később pénzzel vásárolta meg a hallgatását - utóbbiről bizonyítékot is mutatott az újságírónak. A cikk tervezett megjelenése előtt nem sokkal a Times egyik nagy hirdetője jelent meg a szerkesztőségben, hogy elmondja, nem örülne, ha megjelenne a Weinsteinről szóló tényfeltáró anyag.

Végül a cikk egy teljesen átszerkesztett változatban jelent meg, ami pusztán a Miramax cég olaszországi vezetőjének elbocsátásáról szólt és el volt dugva a Kultúra rovatban. A Kultúra rovat akkori vezetője sem állt ki az újságíró mellett, mivel szerinte érdektelen hír, hogy egy befolyásos producer nőket zaklat szexuálisan. Ez a szerkesztő Jon Landman azóta a Bloombergnél van még magasabb rovatok feletti szerkesztői állásban.

Több színésznő nyíltan elítélte a producert

Meryl Streep és számos további hollywoodi sztár és Judi Dench brit színésznő is elítélte Harvey Weinstein Oscar-díjas filmmogult, akiről kiderült, hogy hatalmával és befolyásával visszaélve évtizedeken keresztül zaklatott szexuálisan fiatal színésznőket. "A Harvey Weinsteinnel kapcsolatos gyalázatos hírek megdöbbentettek bennünket, akiknek munkájával büszkélkedett, és azokat, akiknek jó és elismerésre méltó ügyeit támogatta" - fogalmazott a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep. Hozzátette azt is, hogy

hősök azok a nők, akik felemelték a hangjukat, hogy Weinstein visszaéléseit leleplezzék.

Ehhez kapcsolódott az Oscar-díjas Judi Dench is, ő is a színrelépő áldozatok bátorságát emelte ki. Emma Thompson brit színésznő arról beszélt, hogy nagyon is szükség van arra, hogy párbeszéd kezdődjön a nyilvánosság előtt a férfiak "ragadozó viselkedéséről", ami szerinte nemcsak a filmiparban, hanem mindenütt tapasztalható – írta az MTI.

Harvey Weinsteint egyébként a New York Times cikk megjelenése után rögtön szabadságra ment, és csak annyit nyilatkozott, hogy viselkedéséről tudja, hogy néha elfogadhatatlan, és terápiára fog menni miatta. Azzal próbált magyarázkodni, hogy pályafutása elején, a hetvenes években még "mások voltak a szokások". A New Yorker magazin azóta bejelentette, ők a Timesénel nagyobb. több bizonyítékot és megszólalót bemutató anyagot fognak megjelentetni Weinsteinről a közeljövőben.