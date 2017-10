45 ezren nézték a Szárnyas fejvadász folytatását

Közepes számokkal kezdett a magyar mozikban a Szárnyas fejvadász folytatása, a 2049 alcímet kapó második rész. A Filmforgalmazók Egyesületének összesített adatai szerint 45 ezren voltak kíváncsiak, a Ryan Gosling főszereplésével készült, főleg Budapesten forgatott, második epizódra. Ez hazai viszonylatban nem számít kiemelkedőnek, például néhány héttel ezelőtt a Kingsman folytatását 50 ezren nézték a bemutató hétvégéjén.

Nem beszélhetünk tehát olyan egyértelmű bukásról, mint az Egyesült Államokban, de azt lehet mondani, hogy az érdeklődés hazánkban sem övezte igazán komoly érdeklődés az 1982-es klasszikus folytatását. Denis Villeneuve filmjén még a szájhagyomány segíthet. Kritikánkban nem voltunk elnézőek a Szárnyas fejvadász 2049 hibáival szemben, de a film megítélése nem egyértelmű, a Rotten Tomatoes nevű, elsősorban amerikai kritikákat összegyűjtő oldal adatai szerint a film átlagosan 8.2 pontot kapott a 10-ből, vagyis könnyen lehet, hogy itthon is sokan ajánlják majd ismerőseiknek.

A hét másik, bemutatójának, a Björn Borg és Joh McEnroe rivalizálásáról szóló filmnek nem sikerült túl nagy közönséghez eljutnia, mindössze 1940-en voltak rá kíváncsiak a hétvégén. A filmről hamarosan olvasható lesz kritikánk, az előzetesét itt lehet megnézni.

Arról már a hétvégén is beszámoltuk, hogy a várakozásokon alul teljesített az Egyesült Államokban a Szárnyas Fejvadász 2049. A sajtó egyelőre keresi az indokokat a gyenge fogadtatásra. Az biztos, hogy a kritikákra nem lehet panasz és múlt csütörtökön még minden úgy nézett ki, hogy a film 50 milliós kezdőhétvégével kezdheti meg pályafutását a mozikban. Ehhez képest a 31 millió jókora csalódás, a legalább 150 milliós gyártási költségeket figyelembe véve. A világ többi részéről további 50 millió dolláros bevétel jött össze, de mivel ezekből kevesebb jut vissza a gyártóhoz, így jónéhány nézőre lesz még szükség ahhoz, hogy a Warner stúdió nyereséget realizáljon a filmen.

Az amerikai bevételi lista második helyén Kate Winslet és Idris Elba új filmje, a Hegyek között futott be. A két túlélő kalandjáról szóló film 10 milliós bevétellel mutatkozott be, ami 35 milliós gyártási költség mellett nem számít kifejezetten rossznak. A best-seller alapján készült film előzetesét itt lehet megnézni, a magyar mozikban a tervek szerint január első hetében mutatják majd be.