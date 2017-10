A lehető legjobb ember rendezi a következő Rocky-filmet

Bár másfél éve még azt mondták, a most már egyáltalán nem Rockyra, csak Creedre koncentráló film 2017 novemberében a mozikba kerülhet, eddig még a forgatást sem kezdték el. Még az is csak most derült ki, ki lesz a rendező, és visszatér-e Michael B. Jordan, a főszereplő.

Sylvester Stallone, a sorozat megalkotója és - legtöbbször - főszereplője egyszerűen egy Instagram-képaláírásban jelentette be: "Alig várom, hogy producerként és rendezőként is együtt dolgozhassak a hihetetlenül tehetséges Michael B. Jordannal jövőre a Creed 2-ben. Még egy menet!" - írta.

Annak ellenére, hogy a Rocky-filmek közül csak az elsőt és az ötödiket, meg két éve a Creedet nem ő rendezte, egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy Stallone visszaül a rendezői székbe. De úgy tűnik, ezt a történetet ő akarta elmondani, és nem az első Creed rendezője, Ryan Coogler.

A szűkszavú bejelentés ugyanakkor még valamire utal: arra, hogy Rocky Balboa már valóban nem tér vissza ebben a filmben, és a Creed volt az utolsó, ahol Stallone a bokszoló bőrébe bújt. Oscarra is jelölték érte, kritikusunk szerint teljesen megérdemelten, bár végül nem ő kapta meg a szobrot.

Mivel még el sem kezdték a forgatást, nem túl meglepő módon nem sokat tudni a történetről sem, mindenesetre a CinemaBlend úgy tudja, a Creed 2-nek szorosabb kötődése lesz a Rocky IV-hez, és visszatér benne Dolph Lundgren karaktere, Ivan Drago is.