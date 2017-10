Baromi lassú, de elvileg működnie kéne a Star Wars-jegyrendelésnek

Kedd reggel tíztől lehet Magyarországon jegyet venni a Star Wars nyolcadik része, Az utolsó Jedik első vetítéseire, de a vásárlók kiakadtak a hibák miatt. A Cinema City szerint a rendszer lassú, de működik.

Miután hajnalban megjelent a film végleges előzetese, elvileg Magyarországon is elindult a jegyelővétel a Csillagok háborúja december 13-i elővetítésére és az azt követő dátumokra, de - ahogy az tavaly és tavalyelőtt is történt - a jegyvásárlók eléggé kiakadtak, mert egyrészt a vártnál csak valamivel később indult be az elővétel, másrészt különböző problémák adódtak a vásárlás során.

Sokan - köztünk kollégáink is - eljutottak addig, hogy elvileg megvásárolták a jegyüket, a bank le is vonta a kártyájukról a pénzt, de aztán nem történt semmi, csak a homokóra pörög rendületlenül, és nem jött meg a visszajelzés sem a fizetsről, sem a jegyvásárlásról. A kommentek szerint a Simple alkalmazással való vásárlással is gondok vannak.

Megkerestük a Cinema City sajtóosztályát, ahol azt mondták, tudnak a problémáról, folyamatosan figyelik a rendszer működését, és jelenleg úgy látják, minden rendben van, csak a lassúság a probléma. A gondot a két rendszer - a mozié és a fizetési tranzakciót kezelőé - együttműködésének lassúsága okozza: ott a baj, amikor váltani kéne az egyikről a másikra. De kérdésünkre azt mondták: ha lassan is, de végül rendben kell, hogy legyen a vásárlás, illetve amennyiben mégsem jön meg mind a két visszaigazolás (a mozitól és a fizetésről is), akkor érvénytelen a vásárlás, újra kell kezdeni a jegyvásárlást, de ebben az esetben mihamarabb visszafizetik a levont összeget is. Ugyanakkor több kommentelő arra panaszkodik, a lassúság annyira komoly probléma, hogy lejár a rendszer által a vásárlásra biztosított idő, mielőtt lezajlana a tranzakció.

A Cinema City ugyanakkor hozzátette, a panaszok nagyjából fele arra vonatkozik, hogy nincs lehetőség jegyfoglalásra, ez viszont nem hiba: foglalni (azaz félretetetni) jegyet erre a filmre tényleg és szándékosan nem lehet, csak előre megvásárolni azt.

A Cinema City azt ígérte, rövidesen részletes tájékoztatást tesz közzé a Facebookon.