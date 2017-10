Múlt hét óta Hollywood hírei Harvey Weinstein körül forognak. A 65 éves producer (olyan filmeken szerepel a neve, mint a Ponyvaregény, Az angol beteg, Kill Bill, New York bandái, Szerelmes Shakespeare) megtestesít mindent, amit a közvélemény gondolhat a producerekről: harsány, agresszív, rámenős. És évtizedek óta szexuálisan zaklat kiszolgáltatott nőket, esetleges munka reményében. Weinstein története azért olyan kemény, mert az ügye múlt heti kirobbanása óta sorban jönnek elő a vallomások. Hogy már a kilencvenes években is gyanús volt. Hogy egyesek már akkor is tudták. Hogy híres emberek tudtak róla, de hallgattak. A nagy hatalmú Weinstein kihasználta a szakmai és fizikai erőfölényét is, hogy az áldozatait megalázza, kétségben tartsa, összetörje őket, Hollywood pedig már ébredezik, de nem minden hang szólalt fel. Egy egész ipar maradt csöndben, és féltette a saját jövőjét.

De a New York Times cikkének volt hatása. Weinsteint eltávolították a saját cégéből, nevét levették a készülő projektjeiről, majd megjelent egy hasonló témájú riport a New Yorkerben is, amiben már konkrétan nemi erőszakkal vádolták meg.

Megpróbálunk megválaszolni pár kérdést a Harvey Weinstein-botrányban.

Kicsoda Harvey Weinsten?

Harvey Weinstein egy producer. Ő alapította a Miramax nevű céget testvérével, majd később a The Weinstein Company-t is. Most kiderült róla, hogy évtizedekig, rendszeresen szexuálisan zaklatott színésznőket, írókat, rendezőket.

Ha valaki nem csak a filmek főcíme után kapcsolja be az agyát, akkor a Miramax neve ismerős lehet olyan filmekből, mint a Ponyvaregény, Az angol beteg, Szerelmes Shakespeare, Emma, Kill Bill, és még rengeteg más, borzasztóan sikeres vagy kevésbé sikeres produkcióból. Gyakorlatilag a legismertebb és legkarakteresebb producer Hollywoodban, egy olyan szegmensben, ami azért tele van hasonlóan furcsa figurákkal (Jon Peters, Avi Arad). Rengeteg Oscar-díjat nyert, a díj történetében így néz ki a toplista azokról, akiknek a díjazottak megköszönték az elismerést a beszédükben: Steven Spielberg, Harvey Weinstein, Isten. Voltak filmek, amiket a cége gyártott, de volt olyan is, amit csak forgalmazott, miután horribilis összegekért megvásárolták olyan fesztiválokon, mint Cannes vagy Sundance.

A filmes karrierjén kívül a Demokrata Párt nagy támogatója, több gyűjtést szervezett Hillary Clinton kampányára.

Jó, de milyen ember ő valójában?

A szexuális zaklatási sorozatától eltekintve is egy agresszív állat, és egy nagyon jó producer. Nagyon jó szemmel fedezett fel olyan tehetségeket, mint például Quentin Tarantino, Kevin Smith, vagy Ben Affleck és Matt Damon. Nagyon sok pénzt tolt Oscar-kampányokba, amik általában meg is térültek, és az ő filmjei nyertek. Ezen felül pedig egy olyan ember, aki rendszeresen viselkedik egy vérnősző baromként, ordibál, dühkitörései vannak, erőszakosan követeli, amit akar. Még a Törtetők című sorozatban is bekerült egy figura, amit róla mintáztak:Harvey Weingard minden vélemény szerint rettentően közel áll a hírhedt producerhez.

Weinstein híres volt arról, hogy gyakran újravágatta a cége filmjeit, sokáig parkoltatta őket (lásd a nemrég megjelent Tulipánlázt), vagy mindkettő egyszerre.

És akkor most mivel vádolják?

Azzal, hogy a kilencvenes évek óta rendszeresen molesztált, szexuálisan zaklatott, vagy megerőszakolt fiatal, pályakezdő színésznőket, vagy más filmes szakembereket. Az ügy kirobbanása óta egyre több áldozata szólalt meg, ebből könnyen le lehet vonni a következtetést, hogy mi volt a szokásos módszere. Weinstein elbeszélgetett a fiatal nőkkel egy filmszerepről, vagy egy lehetséges munkáról, ilyenkor érdeklődőnek és kedvesnek tűnt. Gyakran előfordult az, hogy az irodájába, vagy egy étterembe szervezte a találkozókat. Utóbbiaknál arra is volt példa, hogy a produkciós cégétől vitt magával egy vezető beosztású nőt, hogy az áldozatok biztonságban érezzék magukat. Miután a munkatársát elküldte, folytatta a beszélgetést, és valamilyen ürüggyel felcsábította a nőket a hotelszobájába vagy a lakásába. Itt egy adott pillanat után bement a fürdőszobába, és vagy arra kérte a nőket, hogy nézzék, ahogy maszturbál, vagy megjelent egy köntösben, és masszázst követelt. Ha a nők nemet mondtak, erőszakosabb lett, voltak, akiket nem engedett ki a szobájából. Voltak, akik el tudtak menekülni, de voltak, akiket megerőszakolt.

Kik voltak az áldozatai?

Bepróbálkozott Gwyneth Paltrow-val és Angelina Jolie-val is, de nekik sikerült elmenekülniük. Mira Sorvinónak is. Asia Argento színésznőt megerőszakolta. Ashley Judd is beszámolt ilyen esetről, Heather Grahamnek finoman utalt arra, hogy ha lefekszik vele, akkor megkap egy szerepet. Rosanna Arquette szerint a visszautasítás miatt nem kapott nagyobb szerepeket, a Ponyvaregényben is azért tűnhetett fel egy pici szerepben, mert Weinstein nagyon szerette Tarantinót. Eddig tízen felül van azoknak a száma, akik névvel vállalták a beszámolóikat.

Foglald össze nekem, hogy ez az ügy hogyan is robbant ki.

Az egész történet azzal kezdődött, hogy Weinstein ügyvédeket fogadott fel magának. Komolyan. Tudomást szerzett arról, hogy a New York Timesban és a New Yorkerben is meg fog jelenni egy cikk a zaklatásairól, és előre fel akart erre készülni. Amikor az első portré megjelent az NYT-ben, akkor még közleményt is adott ki arról, hogy ő már megváltozott. Viszont megindultak a reakciók, egyre többen ítélték el Weinsteint a cikk alapján, és látványosan próbáltak eltávolodni. A cikk egyébként főleg egy belső, céges memóból építkezett, ahol az egyik kolléga kifejtette, hogy Weinstein viselkedése mennyire alávaló, és hogy már több peren kívüli megállapodás történt a cégnél a férfi miatt. A belsős dokumentum idézésén kívül viszont volt egy aduász a cikkben, méghozzá Ashley Judd. Ő volt az, aki névvel is vállalta, hogy elmondja, mit tud a producerről, és ezzel rögtön hitelességet kölcsönzött az egésznek. Feltételezhetően Judd hatására egyre többen álltak ki, és mondták el a saját véleményüket és tapasztalataikat.

Az igazi bomba azonban a New Yorker cikk volt, amiben Weinsteint konkrétan már nemi erőszakkal vádolták, és újabb csoport nő állt elő névvel, hogy alátámassza a New York Times állításait. A New Yorker cikke magyar idő szerint kedden este jelent meg, valahogy itt állunk most. Egyelőre nincsen ember, aki megcáfolta volna a vádakat.

Ez miért csak most derült ki?

Ez egy nagyon jó kérdés. A cikkekből - és az utóbbi évtizedek pletykáiból - kiderülhetett, hogy Weinstein viselkedése gyakorlatilag nyílt titok volt, tényleg megtestesítette azt a klisét, amit az ember a hollywoodi producerekről és szereposztó kanapékról gondol, mégsem állította le senki, habár kétségtelenül próbálták, erről majd később.

A legjobb válasz erre talán az, hogy az Egyesült Államokban az utóbbi években nagyon komolyan átalakult a szexuális zaklatás megítélése, és egyáltalán nem veszik félvállról. A legjobb és legsúlyosabb példa erre Bill Cosby története. A köztiszteletben álló, emberbarát hírében álló, már hetven év feletti komikusról és tévésztárról kiderült, hogy szintén évtizedeken át bedrogozott nőket, majd amikor magukon kívül voltak, megerőszakolta őket. A Cosbyval szembeni vádak hatalmas sokként érték az amerikai közvéleményt (a mi cikkünkben Cosby barátságos, családbarát megítélését Zenthe Ferenchez hasonlítottuk). De nem ő volt az egyetlen mostanában, akit hasonló vádak értek: Roger Ailest, a Fox csatorna alapítóját és egykori elnökét lemondásra kényszerítették, amiért a kolléganőit zaklatta. A lemondása után nem sokkal a 77 éves Ailes meg is halt. A Fox egyik alapemberének, Bill O’Reillynek szintén le kellett mondania, miután kiderült, hogy hányszor kellett a cégnék peren kívül megegyeznie a zaklatási ügyeiben.

Szóval a munkahelyi, illetve munkahellyel kapcsolatos szexuális zaklatás nagyon is téma az amerikai közbeszédben, és a Twitternek/Instagramnak/Snapchatnek hatalmas szerepe van abban, hogy ezeket a dolgokat nehezebb eltussolni. Bár láthatólag a legmagasabb szintekre nem ér el a felelősség, Donald Trumpról hiába szivárgott ki egy hangfelvétel, amiben elmondja, hogy amióta híres, nagyon sok nő punciját markolássza, ez nem befolyásolta sem a választásokat, sem az elnökségét.

Hasonlóan megúszta Casey Affleck, akinek az évekkel azelőtti szexuális zaklatási ügye pont az Oscar-nevezése körül derült ki. Affleck megkapta az Oscart, az akkori vélemény miatt azért, mert egész egyszerűen túl befolyásos emberek veszik körül: a bátyja, Ben, és legjobb barátja, Joaquin Phoenix.

De ha ennyi ideje csinálta ezt, hogyan sikerült titokban tartani?

A munkahelyi zaklatást titoktartási szerződésekkel, amiket a megegyezések után írattak alá az áldozatokkal. A többit pedig azzal, hogy az áldozatok a karrierjüket vagy a testi épségüket féltették.

Miért nem tettek az áldozatok semmit?

Provokatív kérdés, ami ebben a formában nem igaz. Sokan mondtak nemet, és sokan elmenekültek előle, de ettől még valaki előtt az akarata ellenére maszturbálni szexuális zaklatás.

Weinstein viszont szakmailag és fizikailag is hatalmas figura volt, és szándékosan fiatal, gyengébb pályakezdőkre utazott. Asia Argentót konkrétan le is szorította az ágyra.

De volt olyan is, aki Weinsten viselkedése után a rendőrséghez ment. Ambra Battilana Gutierrez modell és színésznő 2015-ben egy eset után a New York-i rendőrséghez ment. Valószínűleg a producer fülébe jutott a hír, és ezzel párhuzamosan egyre több lejárató cikk jelent meg a nőről a bulvárlapokban, hírbe hozták Berlusconi Bunga Bunga-partijaival. A rendőrség akkor ejtette a nyomozást, de egy hangfelvétel készült arról, ahogy a producer erőszakosan próbálja meg Gutierrezt a szobájába tessékelni, és közben olyanokat mond, hogy csak öt perc, és hogy ő hozzá van ehhez szokva, és hogy ne csináljon hisztit már ebben a szállodában. A felvette beszélgetésből az is kiderül, hogy előző nap akarata ellenére megfogdosta a nőt.

A rendőrség végül ejtette az ügyet.

Felmerült, hogy több mint tíz évvel ezelőtt kirobbanhatott volna már ez az ügy, de olyan sztárok, mint Matt Damon (akinek ugye Weinstein sikeresen Oscar-díjat lobbizott), elhallgattatták. Akkor Sharon Waxman a New York Timesnek írt volna egy cikket a Miramax olasz leányvállalatának fejéről, akinek a jelek szerint semmi komoly felelőssége nem volt azon kívül, hogy Weinsteinnek lányokat szállított. Állítólag Matt Damon és Russell Crowe is felhívta az újságírót, hogy lebeszélje az újságírót a cikkről, Damon később tagadta, hogy direkt fényezte volna a férfit, és elmondta nemrég, hogy semmit nem tudott Weinstein ügyeiről.

Habár konkrét bizonyíték nincsen rá, az teljesen egyértelmű, hogy sokkal, de sokkal többen tudtak Weinstein viselkedéséről, mint azt a megjelent cikkek sugallják. Seth McFarlane még 2013-ban ezzel viccelődött az Oscar-díjátadáson, amikor úgy hivatkozott a legjobb színésznő kategória jelöltjeire, mint “öt nő, akinek nem kell úgy csinálnia, mintha vonzódna Harvey Weinsteinhez”. Jessica Chastain bevallotta, hogy őt figyelmeztették Weinstein miatt, és nem is volt hajlandó dolgozni vele.

Két olyan megszólaló volt, aki nem Weinstein ellen szólalt fel: Donna Karen divattervező szerint a kihívó ruhákban járkáló nők a hibásak, Lindsay Lohan pedig kifejezetten megvédte a producert, és sajnálta. Karen később bocsánatot kért, Lohan nem sokkal posztolás után törölte a videóját, amiben erről beszélt.

Mi lesz most?

A két cikk megjelenése között Weinsteint kirúgták a saját cégéből, felmondott az ügyvéde, filmek és sorozatok stáblistájáról szedték le a nevét, felesége elvált tőle. Hollywood nagyon nagy nevei szólaltak fel ellene: George Clooney, Jennifer Lawrence, Leonardo Dicaprio, Judi Dench is elítélték a producert, és felszólították a világot, hogy emeljenek szót a hasonló esetek miatt. Terry Crews, egy 110 kilós, magas, kigyúrt színész a botrány kirobbanása után kiírta Twitterre, hogy egy másik, meg nem nevezett producer is markolászta őt egy hivatalos eseményen.

Hivatalosan még nem indult eljárás Harvey Weinstein ellen, viszont az egyértelmű már most, hogy a körülötte kialakult helyzet miatt a szexuális zaklatás, illetve a hatalommal való visszaélés nem lesz annyira szőnyeg alá söpörve, mint a kilencvenes évek óta, ezek szerint minden nap, több alkalommal.