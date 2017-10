Ben Affleck riporternők melleit fogdosta

A Harvey Weinstein producerrel kapcsolatos botrány másokat is kínosan érinthet. Ahogy az Index is megírta: Hollywood egyik legbefolyásosabb filmese évtizedeken át zaklatott elsősorban színésznőket, közülük többen azzal is vádolják, hogy megerőszakolta őket. Ben Affleck neve először akkor merült fel az ügyben, amikor az egyik áldozat, Rose McGowan hazugnak nevezte a színészt, miután Affleck is elítélte Weinstein viselkedését. (Affleck többször dolgozott együtt a producerrel, lényegében Weinstein fedezte fel, és ő kampányolta ki neki az első Oscart, amit még a Good Will Huntingért kapott Matt Damonnal közösen.) McGowan szerint Affleck hiába is tagadja, igenis tudott Weinstein dolgairól.

Ennél is súlyosabb, hogy Weinstein-ügy kapcsán előkerült, hogy 2001-ben az MTV akkor nagyon népszerű műsorában, a Total Request Live-ban Affleck egyszerűen megfogdosta a műsorvezető, Hilarie Burton melleit. Burton, aki ma már színésznőként dolgozik, annyit írt erről a Twitteren, hogy nem felejtette el. Emiatt bocsánatot kért a színész, de aztán előkerült egy másik videó is, amin Ben Affleck egy másik nőt, egy Anne Marie Losique nevű kanadai riportert fogdos, és megjegyzi, hogy jók a mellei.

Az Affleck-családban nem ez az első szexuális zaklatásos ügy, Ben testvérét, az Oscar-díjas színész, Casey Afflecket több nő vádolta azzal, hogy zaklatta őket. Ennek az ügynek végül peren kívüli megegyezés vetett véget, ebben a cikkünkben lehet bővebben olvasni róla.