Hét nővér, akik ugyanannak a személynek adják ki magukat

Képzeljünk el egy olyan, jövőbeli világot, ahol akkora problémává vált a túlnépesedés, hogy mindenkinek szigorúan csak egyetlen gyereke lehet, a kormány pedig szigorúan be is tartja ezt mindenkivel. Ilyen környezetben játszódik a Netflix legújabb filmje, amit a Vertigo jóvoltából hazánkban mozikban is meg lehet nézni. A szinkronos előzetes pedig az Indexen látható először.

Willem Dafoe egy férfit játszik, akinek hetes ikrei születnek és úgy dönt, hogy mindegyiket felneveli, ezzel hatalmas kockázatot vállalva. A nővéreket a hét napjai után nevezi el, ez segít abban, hogy mindenki tudja, melyik napon mehet ki az utcára, emberek közé. Mindegyiküknek ugyanis ugyanazt a személyt kell eljátszania a világ számára. Egy napon azonban Hétfő eltűnik és a nővéreknek muszáj megtalálniuk, mielőtt mindannyian veszélybe kerülnek.

Az összes nővért Noomi Rapace alakítja, az előzetesben pedig még feltűnik Glenn Close, aki ennek a furcsa utópiának alakítja a politikai vezetőjét. A Hét nővért november 23-án mutatják be a hazai mozik.