A The New Mutants az X-Men-franchise 11. filmje lesz, és a Farkas-filmekhez hasonlóan nem a fősodorba tartozik, hanem egy spinoff, amiben új mutánsokról lesz szó, bár a rendező azt ígérte, feltűnik benne majd X professzor is, azaz Charles Xavier, akit eddig Patric Stewart és James McAvoy alakított, de ebben a filmben nem tudni, ki fog. Az előzetes alapján egy elég sablonos horrornak tűnik a jövő áprilisban látható film:

Ami azért nem nagy meglepetés, mert annak is szánták. Az Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin / Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair / Wolfsbane), Charlie Heaton (Sam Guthrie / Cannonball), Henry Zaga (Roberto da Costa / Sunspot), Blu Hunt (Danielle Moonstar / Mirage) és Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) főszereplésével készült film arról fog szólni, hogyan igyekeznek kiszabadulni egy Nagyon Titkos Laborból ezek a mutánsok, akik egy újabb generációt képviselnek (de Magik és Sunspot már szerepelt más X-Men-filmekben is).

A New Mutants-képregénysorozat 1982 óta létezik, 1992 és 2003 között volt egy kis leállás, illetve X-Force néven folytatódott a sztori, de 2003-ban a Marvel tinimutánsokkal és ismét a régi címen vágott bele a történetbe. A második lendület 2005-ig tartott ki, 2009-ben jött a harmadik kanyar, ez 2012 decemberében ért véget.