Nem véletlenül nem köszönte meg Kate Winslet az Oscart Harvey Weinsteinnek

Miután kiderült, hogy az elképesztően sikeres és befolyásos producer, Harvey Weinstein évtizedek óta szexuálisan zaklat kiszolgáltatott nőket, egyre többen szólalnak meg az üggyel kapcsolatban. Nemrég Weinstein öccse mondta el a véleményét a testvéréről, a filmakadémia pedig ki is zárta a soraiból . Most pedig az Oscar-díjas Kate Winslet beszélt arról, hogy miért is nem mondott köszönetet a producernek, miután Oscart nyert A felolvasó című filmért.

Amikor Winslet megnyerte a legjobb női színésznek járó Oscart 2009-ben, akkor 19 embernek mondott köszönetet, azonban nem volt köztük Harvey Weinstein, hiába az ő cége finanszírozta a filmet.

Szándékosan tettem. Ez abszolút szándékos volt. Emlékszem, hogy azt mondták, 'nehogy elfelejtsd Harveynak megköszönni'. Ekkor visszafordultam és azt mondtam: 'Nem, nem fogom'

- mesélte a színésznő szombaton a The Timesnak. Szerinte ennek semi köze nem volt ahhoz, hogy hálátlan lenne. Egyszerűen, ha valaki szemét és tiszteletlen vele, akkor minek köszönne meg neki bármit is.

Winslet elmondta, hogy egész karrierje során, amikor csak találkozott a producerrel, az mindig megragadta a karját és azt mondta, hogy ne felejtse el, ki adta neki az első szerepet. Szerinte a férfi mindig durva és tiszteletlen volt, de nem csak vele, például a színésznő ügynökét (aki szintén nő volt) rendre ribancként szólította a telefonban.