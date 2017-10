Hópornót néztek a moziban a magyarok

Mérsékelt érdeklődés mellett mutatták be Michael Fassbender legújabb, Hóember című filmjét a hazai mozik. Az azonos című Jo Nesbø-regényből készült filmet 31 ezren nézték hétvégén, ami nem számít erős kezdésnek. A történet egy nyomozóról szól (Fassbender), aki egy olyan gyilkos nyomába ered, aki minden tetthelyenén egy hóembert hagy maga után. Kritikánkban azt írtuk az adaptációról, hogy bántóan kiszámítható lett, a játékidő pedig túl hosszú.

A második helyen tartotta magát a Szárnyas fejvadász 2049, de a 46 százalékos csökkenés nem igazán azt vetíti előre, hogy a filmnek túlságosan jó híre terjed azok között, akik már látták. Jelenleg 82 ezer nézőnél tart a részben Magyarországon forgatott film, amiről kritikánkat itt lehet elolvasni.

Harmadik helyen mutatkozott be a szintén részben Magyarországon forgatott, HHhH - Himmler agyát Heydrichnek hívják című film. 10 ezer nézője volt a filmnek, ami abból a szempontból, hogy egy kisebb bemutatóról van szó, amit kevesebb moziban lehet megnézni, egészen szép teljesítmény. A film Reinhard Heydrich, az SS vezetője és a végső megoldás fő szervezője ellen kitervelt merényletről szól. A főszerepet Jason Clarke játssza, feleségét pedig Rosamund Pike (Holtodiglan). Az előzetesét itt lehet megnézni.

Negyedik helyen szerepel a My Little Pony - A film, amit 11 ezren néztek a hétvégén, de ebből kevesebb bevétel jött be, mint a harmadik helyen szereplő HHhH című film 10 ezer nézőjéből, ezért került az összesítésben lejjebb.

Nem sikerült megőriznie a Szárnyas fejvadász 2049-nek. Kisebb meglepetésre, egy kis költségvetésű horror, a Boldog halálnapot! szerezte meg az első helyet. 26,5 millió dollár elég volt ehhez, vagyis nem volt különösebben erős hétvégéje az amerikai moziknak, de ezt valószínűleg a horror készítői bánják a legkevésbé. Az itthon november 16-ától látható film arról szól, hogy a főszereplőjének mindennap újra és újra át kell élnie halála napját. Mivel a gyártási költségek alig érték el az 5 millió dollárt így már most szép sikerről van szó.

Jackie Chan és Pierce Brosnan közös filmje a The Foreigner nem hozta lázba az amerikaiakat. A harmadik helynél és a közel 13 milliós bevételnél valószínűleg többet vártak a készítők. A történet egy üzletemberről szól, aki bosszút akar állni lánya gyilkosain, de közben egy nagyobb összeesküvésbe keveredik. A film Kínából már 75 millió dollárt beszedett, így nagyot bukni nem fog.