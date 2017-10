Cher is énekel a Mamma Mia 2-ben

Cher is benne lesz a Mamma Mia folytatásában, írja a Variety. Az énekesnő először egy hétvégi Twitter-bejegyzésben utalt a szereplésre, majd később megerősítette, hogy valóban látható lesz az ABBA-musical második részében.

Az egyelőre még nem ismert, hogy a 71 éves énekes- és színésznő milyen szerepben lesz majd látható, annyit viszont már tudni, hogy Cher épp az Egyesült Királyságban van, ahol a filmet forgatják – Horvátország mellett.

Cher arról is beszámolt, hogy már néhány táncórán is részt vett, és bár még hivatalosan nem közölték, hogy milyen dalt vagy dalokat fog énekelni a filmben, hétfőn az egyik ABBA-szám címét osztotta meg a Twitteren egy töprengő emojival, így gyanítható, hogy esetleg a Fernandót hallhatjuk majd tőle a második részben.

A második Mamma Mia-film (Mamma Mia! Here We Go Again) egyébként 2018. július 20-án kerül majd mozikba, olyan színészek alakításával, mint Meryl Streep, Colin Firth, Lily James, Amanda Seyfried és Pierce Brosnan. Chert színésznőként a 2010-es Díva című filmben láthattuk utoljára, amelyben többek között Christina Aguilera, Alan Cumming és Kristen Bell mellett szerepelt.