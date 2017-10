Szexuális zaklatás miatt mondott le az Amazon stúdió vezetője

Kedden lemondott Roy Price, az Amazon Studios vezetője, egy nappal azután, hogy egy női producer szexuális zaklatással vádolta meg. Miután az ügy kiderült a cég azonnal felfüggesztette Price-t, aki viszont elébe ment az eseményeknek és távozott.

Isa Hackett, Philip K. Dick író lánya és az Amazonon látható The Man in the Hight Castle című sorozat producure beszélt arról, hogy 2015 nyarán egy közös taxiút során tett szexuális ajánlatokat a nőnek.

Imádni fogod a farkam.

- mondta Hackett elmondása szerint a korábbi stúdiófőnök. Hackett azonnal jelentette az esetet az Amazon vezetőségének, de annak azonnali hatása nem lett, legalábbis a külvilág felé biztosan nem. Az esetről augusztusban számoltak be először, majd a Hollywood Reporter cikkének nyomán került újra elő.

Price sokat tett az Amazonért, és azért, hogy megjelenjenek a saját gyártású sorozatok és filmek piacán, illetve, hogy beinduljon az Amazon saját internetes videótára. 2004-től dolgozott a cégnél és a vezetése alatt rendelték be sorozatnak a Transparentet, ami mai napig az Amazon legsikeresebb saját gyártású sorozata.

Vannak hasonlóságok Price és a Hollywoodot jelenleg meghatározó Harvey Weinstein este között. Ő is Lisa Bloomot vette fel ügyvédnek, aki megpróbálta elintézni, hogy a Hollywood Reporterben ne jelenjen meg a cikk Price-ról. Az ügyvéd nem válogatott az eszközökben, azt terjesztette, hogy a Hollywood Reporter újságírója, Kim Masters csak személyes bosszúból foglalkozik az üggyel.

Weinstein ügye egyébként is rosszul érintette az Amazont, akik két készülő sorozatukat i a Weinstein Company-val közösen készítették volna. A botrány után kihátráltak ebből. Robert De Niro és Julianne Moore főszereplésével, David O. Russell (Napos oldal, Amerikai botrány) készített volna egy sorozatot az Amazonnak, ami végül nem készül el, hiába költöttek már el rá 40 millió dollárt. A másik sorozat szintén különösen fontos az Amazonnak, mert a Mad Men készítője, a többszörös Emmy-díjas, Matthew Weiner készíti. Ez lesz a Romanoffs egy nyolcrészes antológia sorozat. Ennek a finanszírozását teljesen átvállalta inkább az Amazon, csak ne legyen semmi fennakadás.

Az Amazon ugyan nem gyártóként, de forgalmazóként az idén sikeresen szállt be az Oscar versenybe, hiszen ők vették meg A régi város forgalmazási jogait és érték el, hogy Casey Affleck, Oscart nyerjen. Az a Casey Affleck, akit már évek óta vádolnak szexuális zaklatással, de ez nem volt különösebb hatással a karrierjére.