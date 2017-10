Harvey Weinstein öccsét is zaklatással vádolják

Amanda Segel, A köd című tévésorozat executive producere azt állítja: nemcsak a cégétől már kirúgott Harvey, hanem testvére, Bob Weinstein is bűnős a szexuális zaklatási ügyekben, mivel hónapokon keresztül próbált vele a tiltakozása ellenére intim kapcsolatot létesíteni.

Harvey Weinstein ellen már több mint harminc nő emelt vádat, ebből legalább két esetben nemcsak szexuális zaklatásról, hanem nemi erőszakról is szó van, de eddig úgy tűnt, a The Weinstein Company (TWC) két alapító filmproducere közül a fiatalabb testvér, Bob ártatlan: ő maga is elítélte bátyja tetteit, és azt mondta, nem tudott arról, hogy ennyire súlyos dolgokról van szó. De most őt is hasonló viselkedéssel vádolta meg az egyik Weinstein névvel fémjelzett sorozat, A köd producere, Amanda Segel.

Segel elmondása szerint Bob Weinstein három hónapig zaklatta őt, és az ügy végül akkor ért véget, amikor a TWC és az ő ügyvédjei megállapodtak, hogy Bob Weinstein többet nem léphet egy szobába Segellel, és telefonon sem érintkezhetnek személyesen, ezzel akadályozva meg, hogy Segel felmondjon. Segel azt mondta a Variety-nek: "A nemnek elégnek kell lennie. Egy nem után mindenki továbblépne. De Bob továbbra is azt mondta, ő a barátom akar lenni. Pedig nem barátságot akart, hanem többet annál. Abban reménykedem, hogy mostantól már egy nem is elegendő lesz."

Segel elmondása szerint Bob Weinstein 2016. júniusában hívta el őt vacsorázni egy Los Angeles-i étterembe. Segel megtudta, hogy ez előtt a kollégáinál érdeklődött arról, vajon szingli-e a nő. Segel igent mondott a meghívásra, hogy szakmai kapcsolatot alakítson ki a sorozata mögött álló cég vezetőjével. A vacsorán aztán Weinstein "nagyon intim" dolgokat kérdezett, és úgy kérdezte meg Segel életkorát, hogy hozzátette, "nem akar olyannal randizni, aki fiatalabb a lányánál". Weinstein hazaküldte a saját sofőrjét, és megkérte Segelt, hogy fuvarozza haza őt Weinstein hoteléhez, ahol aztán megkérte, jöjjön fel a szobájába. Segel nemet mondott.

Az este után Weinstein több emailt küldött Segelnek, amelyben munkán kívüli találkozókat és barátságot javasolt. Segel erre azt válaszolta, a barátság lehetséges, "de nem romantikus értelemben", és kijelentette, a randizásra nem nyitott. Ennek ellenére Segel elmondása alapján olyan dolgok történtek, mint hogy

Weinstein egy állítólagos malibui házibuliba hívta a nőt, amiről aztán kiderült, valójában csak ők ketten lettek volna jelen.

Segel emellett azt állítja, Weinstein többször "viccelődött" azon, amikor újra és újra vacsorázni hívta őt, hogy mivel a főnöke, akár ki is rúghatná, ha nemet mond. Segel aztán végül egyszer igent mondott a vacsorameghívásra, de magával vitte A köd egy másik, férfiproducerét, aminek Weinstein nagyon nem örült.

Weinstein három hónap után leállt a nyomulással, ez után viszont egyszer telefonon üvöltözött Segellel egy olyan szakmai kérdés miatt, ami nem is az ő felelőssége volt. Segel ekkor, kollégái értetlenkedő firtatására mondta el, hogy szerinte ennek a visszautasítás az oka, majd ügyvédet is fogadott. Az ügyvédje azzal az ultimátummal kereste meg a TWC-t, hogy Segel felmond, amennyiben nem marad tőle végleg távol Weinstein. Így született meg végül - Bob Weinstein hozzájárulásával - a már említett egyezség.

Bob Weinstein nemrég - még Segel vádjainak nyilvánosságra hozatala előtt - hosszú interjút adott a Hollywood Reporternek, amelyben azt mondta: három lány édesapjaként "rémálmok között ébred fel éjszakánként" azok miatt a dolgok miatt, amiket testvére tett a nőkkel, hiszen azok "felfoghatatlan szenvedést" okoztak. Elárulta, volt, hogy a testvére őt is megütötte, és az elmúlt öt évben lényegében egyáltalán nem is tartották már egymással a kapcsolatot, a TWC-t is két részre osztották, és külön vezették a két ágazatot.

Az interjúban Bob azt mondta: "Tudtam, hogy Harvey flörtöl minden nővel, akivel csak találkozik. Hányingerem volt tőle, undorított, amit csinál. De csak ennyit tudtam. Azt mondtam, Harvey, miért csalod meg állandóan a feleséged?" - mondta, hozzátéve, ennyit ugyan látott, de persze nem volt ott a hotelszobákban az ominózus alkalmakkor.