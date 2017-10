Nem javul Törőcsik Mari állapota

Két napja írtuk meg, hogy egészségi állapota miatt nem tudott részt venni új filmje, az Aurora Borealis bemutatóján Törőcsik Mari, akit a szombathelyi Markusovszky kórház központi anesztezilógiai és intenzív betegellátó osztályán ápolnak. Törőcsik Mari állapotára vonatkozóan korábban hírzárlatot rendeltek el, hogylétéről színészkörökben sem tudnak.

Most Varnus Xaver nyilatkozott a 81 éves színésznő állapotáról a Borsnak, sőt a Facebook-oldalára is kiírta, hogy Törőcsik Mari nagyon rosszul van, tüdőgyulladása nem javul, és ismét az intenzív osztályra került. A Bors azt is leírja, hogy Varnus és Törőcsik annyira jó barátok, hogy a színésznő már korábban kikötötte, azt szeretné, ha Varnus Xaver orgonálna a temetésén.

Törőcsik Mari Mészáros Márta legújabb filmjében, az Aurora Borealisban a főszereplő édesanyját alakítja, aki a filmben is kórházi ágyon fekszik. A színésznő 2017 januárja óta szinte folyamatosan kórházi kezelés alatt áll.