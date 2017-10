100 éves korában halt meg a rekorder francia színésznő

Az október 17-én elhunyt Danielle Darrieux májusban ünnepelte századik születésnapját, igaz már azok sem sokan élnek, akik idehaza még emlékezhetnek a nevére. Tipikus két háború közötti sztár volt, akinek fényképeivel és filmjeinek reklámjával tele voltak a lapok a harmincas és negyvenes években. Számos idehaza is bemutatott filmje közül a legérdekesebb a csaknem 80 éve nálunk forgatott Egy pesti éjszaka (Retour à l'Aube), amelynek külső felvételeit Budapesten, a Heves megyei Boldogon és a Fejér megyei Zichyújfalu vasútállomásán forgatta a színésznő, férje, Henri Decoin rendezésében. A romantikus drámát a háború óta jóformán nem lehetett látni idehaza, ezért a Magyar Nemzeti Filmarchívum beválogatta közelgő eseményének, a Budapesti Klasszikus Film Maratonnak programjába. A Francia filmarchívumból kölcsönkért, nemrégiben felújított kópiát november 3-án mutatják be a Francia Intézetben, a Nyitott Archívumok blokkban. A film előtt Eric le Roy a francia Filmarchivum Igazgatója mond majd beszédet.

Danielle Darrieux az IMDb szerint 140 filmben játszott kisebb vagy nagyobb szerepet, mégsem emiatt számít rekordernek, hanem azért, mert filmszínészi karrierje csaknem nyolc évtizedes. Ugyanabban az évben lépett kamerák elé, amikor itthon a Hyppolitot forgatták, és ettől kezdve évente legalább két filmben játszott. 1934-ben lépett az első vonalba, amikor 8 filmjének felében már főszereplő volt. Első állandó partnere az énekes Albert Préjean volt, aki akkor már élvonalbeli színésznek számított a saját hazájában és nálunk is. De játszott a lengyelek nemzeti hőse (nem mellékesen a magyar Eggerth Márta férje), Jan Kiepura oldalán is, illetve egy másik világhíres bálvány, Charles Boyer mellet. 1936-os Tárász Bulyba című orosz témájú filmjében, amelyet telt házakkal vetítették a magyar mozik is, két magyar alkotóval is együtt dolgozott. A zenét Joe Hajós írta, a gyártásvezető pedig Vincze László volt, aki idehaza egy sor Kabos-film forgatását menedzselte. Ő csalta Magyarországra a színésznőt és férjét két évvel később.

1938 augusztusában

népes különvonaton indult le vidékre a francia film magyarországi különítménye

– írta a Színházi Élet az Egy pesti éjszaka forgatásáról. Hatvanfőnyi magyar filmes is együtt utazott a francia stábbal, az expedíciót maga Vincze vezette, aki a külföldiek képzeletében élő romantikus és egzotikus ország imázsához méltó helyszíneket talált.

A vidéki forgatás technikailag nem volt éppen könnyű feladat, de a francia stáb a magyarok segítségével hamar megoldotta a problémákat. Például azt, hogy Zichyújfalu akkoriban még nem volt villamosítva, ezért négy kilométeres kábelen máshonnan kellett hozniuk az áramot, amelyet saját transzformátorteleppel alakítottak át végül arra a feszültségre, amellyel a speciális filmgyári reflektorokat használni tudták. Statisztériát a közeli Pusztaszabolcson és Székesfehérváron toboroztak. Őket gyorsvonaton szállították az időközben "Tállya" névre átkeresztelt zichyújfalusi állomásra. A nagy erőket mozgósító film magyarországi forgatása megfelelt egy átlagos akkori magyar játékfilm teljes költségvetésének, ez azonban a teljes produkciónak csak mintegy ötödét tette ki.

Az Alkotás út a háttérben akkor és most

Ugyanakkor sok pénzt takarítottak meg azzal, hogy a teljes stábot nem szállodában altatták, hanem a különvonaton szállásolták el. Még konyháról is gondoskodtak, ezt az étkezőkocsiban rendeztek be. Sminkesre sem volt szükség, mert Darrieux maga végezte el ezt a fontos feladatot, sőt kolléganőinek sminkjét is ő készítette el. A filmet és főleg a Magyarországon készült jeleneteket a kritika végül agyba-főbe dicsérte.

Az Alkotás utcai jelenet videón:

Danielle_Darrieux_Budapesten from Magyar Nemzeti Filmarchívum on Vimeo.

Kiemelték a néprajzi elemeket és híres boldogi népviseletet, amelyet a színésznő is viselt:

a magyar filmektől is szokatlanul közvetlen és népies, nincs itt semmi néprajzias erőltetettség, kimosdatott, vasárnapi hangulat.

- írta a Népszava a következő év márciusában, a budapesti bemutatókor.

Egy Zichyújfalun forgatott esküvőjelenetben mindezt meg is nézhetjük:

Danielle_Darrieux_esküvő_Zichyújfalun from Magyar Nemzeti Filmarchívum on Vimeo.

Danielle Darrieux nem jött többé Magyarországra forgatni, pedig tényleg jól állt neki a boldogi népviselet, és a magyar nóta. A 100. születésnap előtt való tisztelgés tehát megemlékezés lesz a novemberben megrendezendő Budapesti Klasszikus Film Maratonon.