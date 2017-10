Asia Argento elhagyja hazáját a Weinstein-botrány miatt

Asia Argento, Dario Argento olasz rendező lánya, Németországba menekül hazájából, miután az olasz közvélemény ellene fordult, írja a New York Times. Az olasz színész- és rendezőnő egyike azoknak, akiket Harvey Weinstein szexuálisan zaklatott, és akik felszólaltak az amerikai producer ellen.

Argento a vallomása után rá nehezedő nyomás és az áldozathibáztató közhangulat miatt hagyja el Olaszországot, ami szerinte a női jogok tekintetében jócskán le van maradva a többi országhoz képest. A színésznő úgy érzi, hogy az olaszok többsége inkább a nagyhatalmú producer mellé állt az ügyben.

Egy olasz parlamenti képviselő, Renato Farina például azt állította, hogy a megszólaló színésznők által felhozott esetek valójában nem nemi erőszaknak minősülnek, hanem prostitúciónak. Egy másik olasz politikus, Vittorio Sgarbi azt hangoztatta, hogy voltaképpen a színésznő inzultálta a producert, a Libero nevű jobbos napilap főszerkesztője, Vittorio Feltri szerint pedig Asia Argentónak valójában hálásnak kellene lennie, amiért Harvey Weinstein a szájával kényeztette őt.

Argento korábbi vallomásából kiderült, hogy egy szakmai találkozó ürügyével csábították egy szállodába a francia riviérán, de a hotelszobában csak Weinsteint találta, aki a nő akarata ellenére széttárta a lábait, és orális szexet hajtott végre rajta. Argento arról is beszélt, hogy szinte kötelességének érezte, hogy engedjen Weinstein kéréseinek, később pedig rendezett is egy filmet, amiben a főszereplőt hasonlóan inzultálja egy nagydarab producer.

Asia Argento ellen ráadásul több női híresség is felemelte a szavát Olaszországban, volt olyan, aki amiatt, mert a színésznő, csak most állt elő a történettel, sőt, olyan is, aki szerint megérdemelte, ami vele történt, hiszen a saját akaratából tette be a lábát Harvey Weinstein hotelszobájába.