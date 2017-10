Ilyen a rajzfilmes élet másnaposan

Budaörsön éppen zajlik az elsőfilmes animációsok nemzetközi filmfesztiválja, a Primanima, de ha valaki be szeretné pótolni a tavalyi év legjobb filmjeit, az megteheti ebben a cikkben, és az Indafilmen is.



Két hurka groteszk barátsága, egy félnótás család veszekedése, egy másnapos lány hazaútja áll a középpontban, de megmutatjuk a magyar közérzetfilmet, az animációs VAN-t, és az Annecy-ban díjazott Balkont. Összeválogattunk egy tucatnyi alkotást, amit megnézhetnek nálunk az 5. Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál animációiból.

Dell’Edera Dávid: Balkon

A szitu ismerős: lakótelepen nyáron mindenki valami lényegtelen dolgot csinál, és akkor jön egy férfi, aki megtöri a fülledt csendet.

Dell’Edera Dávid 1991-ben született, a Budapesti Metropolitan Egyetemre járt. Tanulmányai közben animátorként dolgozott több reklámfilmben, játékban és videóklipben. A Balkon számos elismerés mellett elnyerte többek közt az Annecy-i Nemzetközi Animációs Fesztivál zsűrijének díját, valamint a 13. KAFF filmkritikusi díját.

Király Krisztián: Körömágyszaggató

Közérzet-animációfilm, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan megfelelő párja. Főszerepben a huszonéves srác és a vívódásai, gondolatai, félelmei, amik nagyon személyesek, mégis van bennük univerzalitás. Közben a háttérben megjelennek Pest közismert helyszínei, és mellette elkalauzol képzeletbeli helyekre is.

Király Krisztián 1989-ben született Szegeden. Animációs tanulmányait a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem BA képzésén kezdte. Eddigi filmjeit a személyes élményeiből kiinduló filmötletek jellemzik, ahogy ezt a 2015-ös diplomafilmjét is.

Pucz Dániel: A férfi és a fák

A digitális papírkivágásos animációban Pucz Dániel egy Heltai Jenő-novellát adaptált: a férfi fát kér az erdőtől, ami ad neki, mire a férfi kivágja az erdőt. Vicces, de közben szomorú sztori is, vonatkoztathatjuk az önzabáló társadalmunkra.

Pucz Dániel 2015-ben végzett az Illyés Művészeti Akadémián, A férfi és a fák című animációját a Filmtett Workshop keretében készítette Constantinos Terlikkas-szal. Dolgozott önkéntesként a KAFF-on, részt vett a BuSho és a MaNDA filmkészítő workshopjaiban, a Primanima önkéntese.

Pethő Zsófia: Cakó Kacák

Egyperces morfanimáció a "szerintem mi az animáció?"-témában. A fekete háttér előtt a fehér vonalak alakulnak mindenfélévé egymásból. A film alatt hallható szövegnek nincs értelme, de nagyon jól hangzik.

Pethő Zsófia filmje a diákzsűri díját nyerte az 5. Primanimán. Pethő elvégezte az Illyés Művészeti Akadémia animációs képzését, jelenleg a MOME animáció szakán elsőéves hallgató.

Iku Ogawa: Azt hiszem, kicsit össze vagy zavarodva

Stop motion technikával készült vicces film két hurka barátságáról. Az egyik hurka áthívja a másikat vendégségbe, de csak hogy megegye. Végig groteszk és frusztráló a film, de közben vicces is.

Az 5. Primanima fődíját kapta, a legjobb animációs rövidfilm lett a japán SKIP CITY Nemzetközi D-Cinema Fesztiválon. Iku Ogawa a Film and New Media Tokyo University of the Arts-on végzett. 2016 óta a DWARF nevű japán stop motion animációs stúdió alkotója.

Diyala Muir: A buli másnapján

Egy fiatal lány a brixtoni piacon megy keresztül haza egy bulis éjszaka után. A személyes hangvételű film nagyon jól jeleníti meg a másnaposságban érzékelt külvilágot, ahol minden kicsit nehéz, összemosódó, új, érthetetlen, szürreális, és olyan dolgokat veszünk észre, amik mellett normál esetben elmegyünk.

Az A buli másnapján a legjobb diplomafilm díját kapta az 5. Primanimán. A skót és libanoni felmenőkkel rendelkező Diyala Muir Cipruson született, jelenleg Londonban él. A Royal College of Art-on végzett 2016-ban, a Channel 4-gyel dolgozik közösen.

Amanda Bonaiuto: Denevérhal leves

Az animáció egy furcsa családi ebédet mutat be. Ugyan az unokák is rosszalkodnak, de amit a nagyszülők művelnek, az még náluk is kiveri a biztosítékot. Az öregek szokatlanul használják a tárgyakat, úgy viselkednek mint a madarak, zajokat csapnak, fura ösztönök törnek fel belőlük az ebéd alatt.

A legjobb vizsgafilm díját kapta az 5. Primanimán. Amanda Bonaiuto Los Angelesben élő animációs filmkészítő. Filmjeit vetítették az Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon is. A Denevérhal leves díjat nyert a stockholmi és bostoni rövidfilm fesztiválon is. Jelenleg a California Institute of the Arts Experimentális animáció mesterképzésének résztvevője.

Leon Vidmar: Búcsú

A stop-motion technikával készült filmben egy srác a kádban ülve visszagondol, hogyan horgászott nagyapjával gyerekkorában. Nagyon szépen van kidolgozva a film, nosztalgikus, érzékeny, az elengedésről szól, szóval megható is. A hangja is gyönyörűen aprólékos, nem véletlenül kapta a PrimaSound-díjat.

Az 5. Primanima PrimaSound-díját kapta. Leon Vidmar a Ljubljana-i Művészeti Akadémián végzett (In)tolerance című filmjével. Búcsú című filmjét díjazták többek közt a Szlovén Filmfesztiválon, a Primanimán, valamint a Chilében tartott Chilemonos fesztiválon.

Florian Grolig: A távolban

Végig egy háztetőt látunk, és a napszakok váltakozását. Egy férfi kivonult a társadalomból, amit rossznak vélt, és egyedül éldegél a ház legfelső emeletén. De így is utoléri minden, ami a külvilágban zajlik. A hang itt is elképesztően jó.

Az 5. Primanima PrimaSound különdíját kapta. Florian Grolig egy független animációfilmes rendező és játék dizájner. A Kassel-i Művészeti Egyetemen diplomázott, több rövidfilmjét és számítógépes játékát, valamint megrendelésre készült munkáját díjazták, társalapítója a Black Pants Game Studiónak. Jelenleg Berlinben él és dolgozik.

Jennifer Zheng: Kemény

Jennifer Zheng a saját családjáról készített dokumentumfilmet, a saját multikulturális hátterét mutatja be a családjának: kínai származású, de Írországban nőtt fel, és Londonban él. Nem ismeri úgy a kínai kultúrát, ahogy a családja elvárná, éppen a film segítségével próbálna ezen segíteni.

A Kemény című filmjét jelölték BAFTA-díjra, a KLIK Asterdam fesztiválon a legjobb animációs dokumentumfilm díját nyerte el, a Londoni Nemzetközi Animációs Fesztiválon közönségdíjas, a Berlinben tartott 10. Brit Rövidfilm Fesztiválon pedig a zsűri díját hozta el.

Mélody Boulissière: Valahol

A festményanimációban a főszereplő srácnak elege lesz a technika és a fogyasztói társadalom uralta világból, ezért útnak indul, és a szokásos rousseau-i módon kivonul a természetbe. A film a cannes-i Cinéfondation programban szerepelt.

Mélody Boulissière a La Poudriére-n diplomázott, előtte a párizsi ENSAD-on tanult.

Zora Rux: Mi történik az agyadban, ha egy olyan német szóval találkozol, mint a...

Élőszereplős felvételek, festményanimáció. Asszociációs gyakorlat: ki mire gondol egy adott szó hallatán vagy kép láttán.

Zora Rux a berlini Német Film- és Televízió Akadémián tanult rendezést. 2015-ben a New York-i Columbiai Egyetem ösztöndíjas hallgatója volt. Roy Andersson casting direktoraként is dolgozott. A sokszorosan díjnyertes Safe Space című 2014-es filmje több mint 100 fesztivált járt meg. Jelenleg az első nagyjátékfilmjén dolgozik.

Közreműködött: Herczeg Zsófi