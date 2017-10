Pálfi György: Ha egy rendező visszabeszél, nem kap támogatást

Ezt a tizenkét filmet nem engedték ki egyetlen fesztiválra sem, mondván, akkor majd én is nyilatkozgatni kezdek, és olyanokat mondok, mint Enyedi Ildikó a Berlinalén.

Ezt mondta Pálfi György a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A rendező az 1956-os emlékévre a Terror Házának készített filmjeiről beszélt, amiket szerinte azért nem mutattak be külföldön, mert Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatója félt, hogy a rendező kritizálni fogja a kormányt. A rendező azt állította, hogy ugyanezért nem ad neki támogatást a Filmalap.

Én őrzöm az integritásomat, közben az ember sorra mondhat le a külföldi esélyekről, az évekről, az újabb filmekről. A mozis szakmának is az én példámon akarták megtanítani, hogy nem érdemes visszabeszélni. Mert az egész nem szólt másról, mint a sértődésről. Azt mondta Andy, hogy hiába csinált ez a csávó külföldön is sikeres filmeket, én nem bízom benne, ezért ha fejre áll, akkor sem fog Toldit csinálni.

Pálfi György évek óta próbál támogatást nyerni a nagyköltségvetésű Toldi-játékfilmjére, sikertelenül. Pedig júniusban a kormány megítélt egymilliárd forintot egy Toldi-rajzfilmre.

Az interjúban Pálfi azt is elmondja, hogy a filmes támogatások megítélése a szakma kizárásával történnek, a Filmalap egy Andy Vajna által "kézzel vezérelt rendszer". A rendező egyébként hozzátette, hogy van olyan projektje, amit támogatott az állam, épp most fejezi be az új játékfilmjét, Az úr hangját. A teljes interjú itt olvasható.