Újabb kisgyerek molesztálásával vádolják Roman Polanskit

A Santa Barbara-i művész, Marianne Barnard az ötödik nő, aki azt állítja, gyerekkorában molesztálta őt Roman Polanski. Barnard azt állítja: tízéves volt, amikor Polanski meztelenül fotózta, majd zaklatta őt.

Marianne Barnard a sokszorosan megkérdőjelezett hitelességű brit bulvárlapnak, a The Sunnak nyilatkozott az ügyről, mondván, a 37 éve történt esetről eddig hallgatott, de a Harvey Weinsteinnel szemben felszólaló nők inspirálták arra, hogy megtörje a csendet.

Barnard azt mondta: 1975-ben, tízéves korában az anyukája vitte el egy malibui strandra, ahol találkoztak Polanskival. Az anyja azt mondta neki, ez a férfi szeretne róla fotókat készíteni a szőrmebundájában, Barnard pedig azt hitte, biztosan valami magazinba készülnek majd a képek, hiszen korábban is fotózták már gyerekmodellként. (Polanski egyébként nemrég rendezte meg a Vénusz szőrmében című filmet.)

"Eleinte bikinis képeket készített rólam, aztán jött a kabát, aztán azt kérte, hogy vegyem le a bikinifelsőmet, amivel nem volt gondom, mivel tízévesen amúgy is sokszor felső nélkül rohangáltam. De aztán megkérte, hogy vegyem le az alsó részt is - akkor már nagyon kényelmetlenül éreztem magamat. Aztán egy ponton észrevettem, hogy az anyukám már nincs ott. Nem tudom, hová ment, nem is nagyon vettem észre, hogy elment, de már nem volt ott. Polanski aztán molesztálni kezdett" - mondta a nő a Sunnak.

A The Wrap nevű filmes magazin is megkereste Polanski szóvivőjét az ügyben, de egyelőre nem kaptak választ.

Barnard azt állítja, az eset miatt poszttraumás stressz-szindrómában szenvedett és klausztrofóbiás lett. Most, hogy elmondta a történetét, egy #SilenceIsTheEnemy ("A csend az ellenség") nevű közösségimédia-kampányba kezdett, hogy segítsen az áldozatoknak megszólalni.

Roman Polanskit mindössze másfél héttel korábban vádolták utoljára nemi erőszakkal: október elején a 61 éves egykori színésznő, Renate Langer állította, hogy 1972-ben, 15 éves korában erőszakolta meg őt Polanski Gstaadban, Svájcban. A svájci rendőrség megerősítette a feljelentést, és mivel az országban már nem évülnek el a gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények, eljárás is indulhat Polanski ellen.

Barnard az ötödik nő, aki szexuális bűncselekménnyel vádolja Polanskit (az előző négy vád nemi erőszakról szólt): az első, Samantha Geimer ügye az egyetlen, amely bíróság elé is került, rajta és Langeren kívül a brit Charlotte Lewis és egy Robin M. néven emlegetett Los Angeles-i nő jelentkezett még hasonló vádakkal.

Polanski 1977-ben erőszakolta meg az akkor 13 éves Geimert. A filmrendező be is ismerte a tettét, amiért az USA-ban eljárás indult ellene, és 42 napig volt előzetesben, majd óvadék ellenében kiengedték. Polanski ekkor Franciaországba menekült, mert attól tartott, hogy a beígért vádalku ellenére letöltendőt kap majd. Azóta sem járt Amerikában, de mivel ennek a bűncselekménynek nincs elvülési ideje, az amerikai hatóságok 40 éve igyekeznek elkapni, sikertelenül.