Nálunk is bemutatják az év legcukibb szerelmesfilmjét

Aki követi az amerikai stand-upot vagy csak úgy általában a vicces filmeket és sorozatokat, az már biztosan találkozott Kumail Nanjiani, a pakisztáni származású komikus nevével, vagy legalább az arcával. A Szilícium-völgy egyik állandó szereplője most a feleségével, Emily V. Gordonnal együtt a saját megismerkedésük történetéből készített vígjátékot (producer: Judd Apatow), és azt gondoltuk, hogy ez már nem is fog Magyarországra soha megérkezni. Persze tévedtünk: november 9-től menni fog a mozikból, ráadásul szinkron nélkül, csak felirattal. Ennek a jegyében a feliratos előzetest meg is lehet nálunk nézni:

Kollégánknak ráadásul már volt szerencséje moziban is megnézni korábban, ő azt írta, hogy "a Big Sick tényleg hagyományos romantikus komédia leginkább, amin sokszor lehet nevetni, a végére pedig tényleg torokszorító is tud lenni, mint egy patikamérlegen kimért hollywoodi film. Csak azoknál mégis sokkal igazabbnak hat, és nem feltétlenül azért, mert igaz történet alapján készült."

Tényleg nem lehet más ehhez hozzátenni, csak annyit, hogy senki se a magyar címből (Rögtönzött szerelem), hanem inkább az amerikai eredetiből (kb. A nagy kórság) készüljön lelkileg.