Bridget Jonest és Harry Pottert is lenyomhatja egy fekete-fehér művészfilm

Az egy dolog, hogy kihirdették, melyik európai vígjátékok és animációs filmek a legjobbak az Európai Filmakadémia (EFA) szerint, de Európai Filmdíjat nemcsak az kaphat, akit az akadémia is szeret: idén is lesz közönségszavazás.

Azt már megírtuk, hogy egy magyar dokumentumfilm - Simonyi Balázs Ultrája - is bekerült a legjobb európai dokumentumfilmek közé, ahogy azt is, hogy a cannes-i fődíjas A négyzet esélyes a legjobb vígjáték díjára. És közben elindult a közönségszavazás is: az európai mozinézők is dönthetnek az egyik díj, a közönségdíj sorsáról.

Idén elég eklektikus lett a felhozatal: együtt versenyez többek közt a Bridget Jones babát vár, a Legendás állatok és megfigyelésük című Harry Potter-előzményfilm például François Ozon Frantz című, világháborús, fekete-fehér filmjével vagy Aki Kaurismäki A remény másik oldala című filmjével a menekültválságról. A teljes lista a szavazás oldalán tekinthető meg.

Az EFA közönségdíját korábban olyan filmek nyerték el, mint az Amélie csodálatos élete, a Gettómilliomos vagy A király beszéde, de tavaly például egyáltalán nem a mainstreamből került ki a győztes: akkor Małgorzata Szumowska Test című filmje nyert.

Szavazni október 31-éig lehet.