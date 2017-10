Hölgyeim és uraim, üdv a Star Wars nyolcadik részében!

A Lucasfilm közzétett egy videót, amely megmutatja, milyen volt a Csillagok Háborúja - Az utolsó Jedik forgatása. Meg hogy mennyire gyerekesen lelkes a rendező Rian Johnson.

Nemrég megjelent a december közepén érkező, nyolcadik Star Wars-epizód utolsó előzetese - akkor az ég adta világon mindent összegyűjtöttünk, amit csak jelenleg tudni lehet a sorozat következő darabjáról. Aztán megjelent a szinkronizált, magyar trailer is, de a bemutató előtt azért még várható jó pár mozgóképes anyag a filmből.

Elsőként egy olyan videó jelent meg, amely a forgatásról gyűjt össze pár percnyi, eddig sosem látott anyagot. A szereplők leginkább a szokásos közhelyeket puffogtatják arról, hogy Rian Johnson csodás személyisége milyen jót tesz a filmnek, hiszen rendezőként egészen újszerű dolgokat csinál, minden karakter története frissnek érződik majd az ő munkája nyomán, mivel neki egész más a megközelítése, mint bárki másnak, és így tovább.

Ami igazán érdekes, az Johnson őszintének tűnő lelkesedése, ahogy arról beszél, hogy miközben felment az Ezeréves Sólyom rámpáján, eszébe jutott, ahogyan ezt gyerekkorában az akciófiguráival játszotta el, és ettől egy nagy gombóc lett a torkában. Meg ahogy azt magyarázza, rendezés közben néha hátradől, és eszébe jut, hogy ő a világ legszerencsésebb embere, aztán visszatér a koncentrált munkához, de végig "keveredik a munka a Te szent isten!-élményekkel".

Rian Johnson egy rövid interjút is adott a videót először közlő USA Todaynek, amelyben arról is beszélt: nagyon nehéz lesz a következő pár hónap úgy, hogy Carrie Fisher - aki a nyolcadik rész forgatása után halt meg - már nincs velük. "Nagyon szomorú, de remélem nagyon örömteli is lesz, mivel iszonyú király volt Leia tábornokként, és ettől nagyon boldog vagyok."