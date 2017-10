Nem tudták a Porsche nyakába varrni Paul Walker halálát

Peren kívül állapodott meg a Porsche a 2013-ban elhunyt Paul Walker lányával, Meadow Walkerrel, írja a Los Angeles Times. A lány még 2015-ben, 16 éves korában, perelte be az autógyárat, mivel állítása szerint a sportkocsinak több hibája is volt, az apja pedig azért égett halálra a roncsban, mert nem tudta magát kiszabadítani a biztonsági öve fogságából.

A The Blast birtokába jutott dokumentumok szerint a 18 éves Meadow Walker október 16-án, hétfőn, kötött megállapodást a Porschéval, miután a vádak alaptalannak bizonyultak, és ejtették az ügyet. Sőt, a színész apja, Paul William Walker III is megállapodott az autógyárral, miután az általa indított pert is lezárták. A Los Angeles megyei seriff hivatala már 2014-ben azzal zárta le a szakértői vizsgálatot, hogy a balesetet nem mechanikai hiba, hanem egyértelműen gyorshajtás okozta.

Mint ismert, a kaliforniai Santa Claritában történt balesetben Paul Walker mellett az autót vezető Roger Rodas pénzügyi tanácsadó is elhunyt, aki a színész régi barátja volt. A halottkém szerint a két férfi legalább 130-150 km/órás sebességgel hajthatott egy jótékonysági esemény után, amikor Rodas elvesztette uralmát a Porsche Carrera felett. A balesetben mindketten életüket vesztették. Paul Walker lánya egyébként tavaly tízmillió dolláros kártérítést kapott Rodas családjától.