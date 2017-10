Weinstein óvszert sem húzott a nemi erőszakhoz

Újabb nő vádolta meg Harvey Weinstein egykori nagyhatalmú filmmogult nemi erőszakkal, bár Natassia Malthe pont ezt a kifejezéstől ódzkodott nyilatkozatában.

A Guardian cikke szerint a norvég és maláj felmenőkkel bíró, 1996 óta kisebb szerepekben és B-filmekben szinte folyamatosan foglalkoztatott színésznővel 2008-ban erőszakoskodott Weinstein. Malthe a BAFTA, azaz a Brit Filmakadémia rendes éves díjátadó gálája után felment a szállodai szobájába, ahol nem sokkal később rátört a bódult állapotban levő Weinstein. Malthe beengedte, de amikor a férfi ajánlatot tett neki, ki akarta tessékelni a szobából - ehelyett az ráfeküdt az ágyon és megerőszakolta.

Hogy Malthe miért nem az erőszak és miért a "nem közös beleegyezésen alapuló közösülés" nyakatekert jogi kifejezést használta, azt nem tudni, hiszen ahogy leírta az eseményeket az a nemi erőszak iskolapéldája. Az aktus végén Weinstein maszturbált is egyet a nő előtt, aki az egészet sokkban élte végig, azt mondta arról az estéről, hogy

úgy éreztem, mintha a lelkem elvált volna a testemtől, ott feküdtem, mint egy darab fa, és nem éreztem semmit.

Weinstein később felhívta, és Los Angelesbe hívta egy szerep kedvéért, amihez azt is hozzátette, hogy "nyugi, nem lesz etyepetye." Amikor a színésznő találkozott vele, Weinstein a szerepért cserébe édeshármasra akarta kényszeríteni, amit Malthe visszautasított, és otthagyta. Később telefonion közölte a producerrel, hogy nincs az a filmszerep amiért valaha is képes lenne együtt dolgozni vele. Malthét Hollywoodban az évek során több filmes is zaklatta, de azt állítja, mind közül Weinstein volt a legrosszabb.