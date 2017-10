Harvey Weinstein perre megy egykori cégével szemben

Pert indított korábbi cége, a Weinstein Company ellen, a szexuális zaklatási botrányba került Harvey Weinstein, számolt be róla a Variety. Azért fordultak a bírósághoz, mert az Oscar-díjas producer elmondása szerint a cég megtagadta ügyvédje kérését, mikor az olyan dokumentumokat kért, amik fontosak lennének a tárgyalásokon.

Weinstein ellen több nyomozás és peres eljárás is indult, a vád pedig legtöbbször szexuális erőszak. A producer ragaszkodik hozzá, hogy csak a másik fél belegyezésével bonyolódott szexuális kapcsolatba.

Weinstein Delaware államban nyújtotta be a keresetet és a személyes dokumentumaihoz és emailjeihez szeretne hozzáférni, és azért is sürgős számára ez, mert arra számít, hogy ezeket a bizalmas dokumentumokat kiszivárogtatják a sajtónak. Ügyvédje ráadásul arról is beszélt, hogy a cég jogtalanul távolította őt el a vezetőségből, még azelőtt, hogy bárki megerősítette volna a bűnösségét.