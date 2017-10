Az új Fűrész addig a legjobb, amíg tart a popcorn

A Fűrész-sorozat 2004-ben indult, és nagyon kevés pénzből lett nagyon sikeres. Egy pofonegyszerű kérdést tett fel a nézőnek: levágnád-e a lábad, hogy életben maradj? Ez önmagában is egy jó alapfelütés volt, de kicsit brutálisabb volt, mint az akkor megszokott horrorfilmek, sikerült ismert arcokat szerezni hozzá, plusz volt egy csavaros nyomozós szál is a filmben. Aztán jött még hat rész, és ez az egész egyre rosszabb lett.

Mostanra hétéves az utolsó Fűrész-film: a Fűrész 7/Fűrész 3D 2010-ben került a mozikba, ami leginkább arról szólt, hogy elvarrják a szálakat, azaz a korábbiaknál sokszor jóval ostobább módszerekkel megöljenek mindenkit. A filmek egyre drágábbak lettek, olyan nagyon a bevételek sem nőttek, de a színvonal meg csökkent, úgyhogy mindenkinek jobb volt ez így.

Szóval akkor mi szükség volt 2017-ben egy új részre, a Fűrész − Újra játékban című filmre? Elsősorban az, hogy akik már rongyosra nézték a korábbi filmeket, kapjanak egy vérfrissítést (bocsánat), na meg hogy azokból, akik a régi heptalógia idején gyerekek voltak, új fizető nézőket lehessen faragni.

Kép: Lions Gate Entertainment

Na de azok, akik nem látták az előző hét részt, tényleg beülhetnek a filmre? Röviden igen, de persze nyilván dob az élményen, ha valaki látta az eddigi filmeket is. Szeretném leszögezni, hogy én nagyon szerettem az első Fűrészt, viszonylag a másodikat is, a harmadikat és a negyediket kevésbé, de ott a film végi időcsavar miatt a mai napig magasra emelem a kalapom. Aztán jött a resztli.

De hogy a tízórányi véres nyomozást ne kelljen újranéznie azoknak, akiknek már fogalmuk sincs, hogy melyik részben kínozták a piroson átszaladó édesanyát KDNP-felszólalásokkal, és mikor derült ki Fűrészről, hogy ő önmaga fogadott lánya, most összefoglaljuk az eddigi hét filmet.

--- akik erre azért nem kíváncsiak, mert mindjárt megnézik a filmeket, vagy mert tökéletesen emlékeznek a filmek alapsztorijára, vagy mert egyszerűen nem érdekli őket, nyugodtan átugorhatják ezt a részt ---

Fűrész (2004): két ember felébred egy szobában, ahol diktafonon közlik velük, hogy egy játékot kell játszaniuk. Úgy menekülhetnek meg, ha az egyik levágja a lábát, vagy lelövik egymást. Kiderül, hogy ez az egész a Fűrész nevű, titokzatos sorozatgyilkos játéka, aki gyarló embereket büntet meg kegyetlen játékokkal és műszerekkel. Van menekülés a csapdáiból, de ehhez kell valamilyen áldozat (például egy fél láb), ráadásul szereti egészen közelről végignézni a játékait. A későbbi filmekhez képest minimális a véres jelenet, valódi színészeket (Cary Elwes a Fuszeklik fejedelméből!) nézünk a vásznon, a kritikusok elfogadták, a közönség pedig imádta a filmet. Fűrész 2 (2005): Fűrészre rátalál a rendőrség, a főszereplő nyomozó durván vallatni kezdi, de kiderül, hogy a sorozatgyilkos foglyul ejtette a fiát egy házban, ahol nemsokára mindenki meghal. A nyomozótól annyit kér, hogy beszélgessen vele, és akkor a fia túléli. Végül kiderül, hogy Fűrésznek van egy segítője, aki egy korábbi áldozata volt, de túlélte a próbát és áttért a fűrészi filozófiára. A főgonoszok megmenekülnek, szegény agresszív nyomozót pedig bezárják az első rész szobájába. Fűrész 3 (2006): a filmek elkezdenek egyre brutálisabbak lenni, ugyanakkor arányt is tévesztenek - itt most például azért akarják disznóbélben megfullasztani a főszereplőt, mert túl sokat gyászolja a meghalt kisfiát. Eközben Fűrész segédje elrabol egy doktornőt, hogy tartsa életben a rákos Fűrészt (ja igen, ez már korábban kiderült, hogy nincs olyan sok vesztenivalója), és a széria egyik leggusztustalanabb jelenetében agyműtétet hajtanak végre a főgonoszon. A végén kiderül, hogy a doktornő a sokat szomorkodó fickó elidegenedett felesége, akit meglő Fűrész kegyetlen segédje, a segédet ezért megöli a szomorú fickó, és aztán megöli Fűrészt, de ezután még lerobban a sebesült doktornő feje is. A szomorú fickó még szomorúbb lesz, le is lehetett volna zárni az egészet.



Kép: Lions Gate Entertainment Fűrész 4 (2007): úgy kezdünk, hogy Fűrész halott, de boncoláskor találnak benne egy hangfelvételt, amivel közli, hogy most az egyik utána nyomozó rendőr játéka következik, akit valaki elrabol. Közben egy másik rendőrnek is ki kell állnia mindenféle próbát, hogy a végén rátaláljon az elrabolt kollégáira, mert hogy a második részből ismert rendőr is életben maradt. Mégsem tudja megmenteni őket, megint mindenki meghal, kivétel a film elején látott és aztán elrabolt rendőr, mert valójában ő is Fűrész segédje volt! Bónusz: a teljes film a harmadikkal egy időben játszódik, a boncolás valójában ezután történik, és a nyomozónak, Fűrész Juniornak kell tovább vinnie az idősebb Fűrész játékát. Itt jött nálam a kalapemelés. Fűrész 5 (2008): az áldozatok története egyre kevésbé érdekes, itt most valami ingatlanmutyi miatt öli le egymást öt összezárt ember. A lényeg, hogy eközben az egyik nyomozó elkezdi gyanúsítani a másik nyomozót, Fűrész Juniort, mi pedig megismerjük, hogyan hálózta be őt az idősebb Fűrész. Egyre nagyobb szerephez jut a sorozat legrosszabb karaktere, az elhunyt Fűrész felesége, aki valami titokzatos dobozt kap, miközben Fűrész Junior rátereli a gyanút a másik nyomozóra, aztán meg is öli őt. Fűrész 6 (2009): egyre rosszabb színészek kapnak egyre fontosabb szerepeket, miközben Fűrész Junior továbbra is kettős játékot játszik a rendőrség berkein belül. Flashbackekben megismerjük Fűrész és felesége történetét, és az ő feladatát a játékban: ennek a feladatnak az a vége, hogy a lelepleződött és emiatt a fél rendőrörsöt kiirtó Fűrész Juniort is tesztelnie kell. Rárak egy állkapocsszétkapó szerkezetet, de Junior szétvágja a saját arcát, így megmenekül. Ja és eközben egy egészségügyi biztosító cég vezetőjét tesztelik, aki anno elutasította a rákos Fűrész kezelésének a támogatását, és emiatt meg kell ölnie egy csomó kollégáját, de ez a szál tényleg lényegtelen. Fűrész 3D/7 (2010): megtudjuk, hogy az első részben szereplő Cary Elwes életben van, igaz, fél lábbal, és úgy tűnik, nagyon haragszik egy fickóra, aki abból lett sztár, hogy azt hazudta, ő is túlélte a Fűrész játékát. Naná, hogy ezek után valóban ki kell állnia a Fűrész tesztjeit. A sorozat az egyéni, bűnös lelkek megleckéztetése helyett már átment a társadalmi egyenlőtlenségek és korunk káros jelenségei elleni példabeszéddé, ami abból áll, hogy az ingatlanmutyisok és egészségbiztosítók után most a hazug realityszereplők testét tépik, morzsolják, facsarják és égetik szanaszét. A pofátlan (bocsánat megint) Fűrész Junior a sorozattól teljesen idegen módon gépfegyverrel és mérges gázzal kivégzi az őt kereső rendőröket, aztán levadássza a feleséget is, akinek sikeresen szétkapja az egész fejét. Csakhogy ezután megtámadja őt két malacmaszkos alak és a sánta Cary Elwes, akiről kiderül, hogy ő is elfogadta a fűrészi filozófiát és éveken át segítette a sorozatgyilkost, na meg az volt a dolga, hogyha bármi is történik majd a feleségével, álljon bosszút. Fűrész Junior leláncolva ébred az első és második részben szereplő szobában, ahol Elwes elvesz tőle egy csontfűrészt és otthagyja meghalni.

Sorozat vége.

---innentől vissza lehet ugrani---

A Fűrész - Újra játékban (ami úgyis csak Fűrész 8-ként fog elterjedni) ott kezdődik, hogy egy halom rendőr üldöz egy gazfickót, aki az elfogása előtt arról beszél a rendőröknek, hogy elkezdődött a játék, és nem lehet megállítani, de mielőtt megnyomna egy titokzatos távirányítót, valaki lelövi a fickót. Kómába kerül, a rendőrség nem érti, hogy milyen játékról van szó, aztán sorra kerülnek elő a brutálisan megcsonkított holttestek, amik mind magukon viselik Fűrész kézjegyét.

Kép: Lions Gate Entertainment

Az alapvetően két szálon futó történet másik szálán öt embert látunk, akiket egy hatalmas pajtában flexelnek, szurkálnak vagy épp turmixolnak le, szóval ha a rendőrség nem találja meg őket a holttestek alapján, egyikük sem fogja túlélni a játékot. Miközben a rendőrök és a helyszínelők igyekeznek eljutni a megoldáshoz, egymás után is nyomozni kezdenek: gyanús lesz a Fűrész-legenda iránt rajongó boncnoklány, az erőszakos rendőr, meg azzal a két fickóval sem minden stimmel, akik régi barátok a seregből. Vagy hát ott van az az egyszerre kézenfekvő és abszurd megoldás, hogy a Fűrész, azaz John Kramer mégsem halt meg évekkel ezelőtt.

Az a fajta újító brutalitás, ami a 2004-es Fűrészt jellemezte, most itt nincs: jó, vannak azért látványosan szétnyíló fejek, és bájosan undorító egy-két boncasztali jelenet is, de az elmúlt 13 évben sok minden láttunk már ahhoz, hogy igazán sokkolni lehessen (meg már ugyanígy belekkel játszanak a mostani 12 évesek is a PlayStationön). Meg hát hova lehet még fejlődni hatodik rész után, ami úgy indult, hogy két embernek versenyeznie kell egy mérlegen, melyikük vág le több húst a testéből?

Persze azért a legdurvább jelenetek alatt mindenki megáll egy pillanatra a popcornevéssel, de aztán pörög tovább a film, történnek a rejtélyes események, jönnek a titokzatos múltra való utalások, veszekedések és lelkizések, és a film felére el is fogy a popcorn. Onnantól viszont az új Fűrész egy sokkal rosszabb film lesz, mert már csak arra figyelünk.

Kép: Lions Gate Entertainment

Az Újra játékban egy whodunit, egy „Ki a tettes?”-krimi, és ezzel leginkább az első filmet idézi meg, de hiányzik belőle az, ami az első rész után egyre kevésbé volt jelen a sorozatban: hogy legyen valami személyisége a durva játékra kényszerített áldozatoknak. Izgulhassunk értük, és morfondírozhassunk azon, hogy vajon a szabadságunkért cserébe mi mit áldoznánk fel magunkból? Az első rész még attól működött, hogy megmutatott egy pengét, értettük, hogy nekünk, hasonló helyzetben mi lenne a dolgunk: és ennyi kellett a feszültséghez.

Ehhez képest a folytatások már rámentek a minél több áldozatra, a minél nagyobb trancsírozásra, így pont, hogy a vér nélküli izgalom veszett ki az egészből - helyette a belezés lett a szerves része (elnézést) a filmeknek, ahol alig tudtunk valakiért izgulni. Ahelyett, hogy normális szavakat adtak volna a színészek szájába, inkább egy baltát vágtak bele.

Az új részben azért van erre próbálkozás, például a legelső csapdánál, amikor csak annyi a dolga mindenkinek, hogy egy picit hozzáérjen a körfűrészhez. Egy csepp vér is elég. Tényleg. Utána szabad vagy. Csak érj hozzá valamelyikhez egy icipicit. Csak hát az a körfűrész iszonyú sebességgel pörög körbe-körbe. És akkor valaki remegve elkezdi közelíteni hozzá az egyik ujját. Megteremtik azt a feszültséget, ami sokszor hiányzott az elmúlt részekből, és később is van erre próbálkozás, de az egész film annyira pörög, hogy eleve kevés esély van erre a brutális intimitásra.

Ennyit ér: IMDb: 6,8 Metacritic: 48 RottenTomatoes: 44% Index: 5/10

Kép: Lions Gate Entertainment

Úgyhogy jobban izgulhatnánk a nyomozós szálon, ahol kevésbé ismert tévés színészek kálváriáját figyelhetjük meg: közülük a legismertebb talán Callum Keith Rennie, aki a Kaliforgia és Az ember a fellegvárban szereplője, na meg (ezzel nem árulok el nagy titkot) a visszatérő Tobin Bell, azaz maga Fűrész is. A szinkronszínészek munkáját viszont nem lehetett irigyelni, mert olyan mondatokat kellett volna hitelesen kimondaniuk, mint hogy „Sokan felnéznek Fűrészre. Csodálják a munkáját. Vajon ki lehet az ő igaz örököse?”, aztán azt üvölteni egymásnak, hogy „Húzd meg a lángoló kötelet, Claire, különben elkap a cséphadaró!”. Na szóval ez nem is sikerült annyira jól. Azért összességében kicsivel komplikáltabb szerepeket írt a színészeknek az írópáros Pete Goldfinger és Josh Stolberg, mint az előző filmjeikben − habár azok a Piranha 3D és a Piranha 3DD voltak, szóval ez azért nem jelent annyira sokat.

Összességében kapunk egy pörgős, CSI-szerű filmet, egy-két átverős és mindentmegmagyarázós csavart, néhány parodisztikusan morbid jelenetet, meg kevéssé lenyűgöző színészi alakításokat. Szóval visszatérve arra a kérdésre, hogy szükség volt-e erre a filmre, az a válasz, hogy nem. De az is biztos, hogy ha már úgyis elkészült az első kettő jó után öt nem igazán nagyszerű Fűrész-film, akkor igazából már senkinek sem fog ártani egy újabb Fű rész (bocsánat).