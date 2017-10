Tom Hanks robotot épít új filmjében, hogy kutyájáról gondoskodjon

Tom Hanks kapta a Bios című sci-fi főszerepét, írja az MTI. A filmet a Trónok harca Emmy-díjas rendezője, Miguel Sapochnik rendezi,

a forgatókönyvet pedig Craig Luck és Ivor Powell írta. A forgatás 2018 elején kezdődhet.

Hanks egy halálán lévő férfit alakít, aki robotot épít, hogy gondoskodjon kutyájáról az apokaliptikus világban. A robotnak azt is megtanítja, mi a szeretet, a barátság és az emberi élet értelme.

Miguel Sapochnik 2010-ben rendezte első nagyjátékfilmjét, a Végrehajtók című sci-fi akciómozit Jude Law és Forest Whitaker főszereplésével. Tavaly a Trónok harca-tévésorozat hatodik évadából a The Battle of the Bastards című epizód megrendezéséért kapott Emmy-díjat. Várhatóan az utolsó évad egy epizódját is ő jegyzi.

Hanks nemsokára Steven Spielberg The Post című politikai drámájában látható majd a filmvásznon.