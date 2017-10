Komoly bukás Matt Damon új filmje

Az átlagosnál gyengébb volt október utolsó hétvégéje a magyar mozikban. A múlt héthez képest több mint 30 százalékkal kevesebb bevétel jött be a mozijegyekből. Ez talán annak köszönhető, hogy az új filmek közül egyedül a Fűrész-sorozat legújabb részére voltak kíváncsiak a nézők, a többi premiert nem övezte különösebben nagy érdeklődés a Filmforgalmazók Egyesülete által kiadott adatok alapján.

A Fűrész - Újra játékban 45 ezer nézőt érdekelt a hétvégén, ami kicsivel számít átlag felettinek. A jó kezdés általában 50 ezer néző felett szokott kezdődni az ilyen amerikai filmek esetében. Kritikánkban azt írtuk, hogy ebben a formában semmi szükség nem volt erre a folytatásra, meglátjuk, hogy a közönség, hogyan fogadja majd és mennyire esik vissza a közönség a jövő hétre, amikor érkezik egy igazi nagyágyú, a Thor harmadik része a mozikba.

Második és harmadik helyen tartotta magát az Űrvihar és a Hóember, az átlagos csökkenés azt jelenti, hogy az embereket nem lehet igazán rossz kritikákkal sem lebeszélni ezekről a filmekről, pedig ez két olyan történet, amit különösen lehúztak az újságírók.

A hét második legjobban szereplő új filmje, a Dzsungel a hatodik helyen szerepelt, 8 ezer nézővel. Mivel egy kisebb forgalmazó, kisebb filmjéről van szó, ezért ez a helyezés egyáltalán nem számít rossznak. A filmről kritikánkban azt írtuk, hogy leginkább az undorító jelenetek miatt marad emlékezetes, és nem azért, mert bármit is képes hozzáadni a műfajhoz.

A héten mutatták be Matt Damon új filmjét, a Suburbicont, amit George Clooney rendezett. A nagy nevek ellenére a film hideg fogadtatásban részesült, mindössze 7300 nézője volt a hétvégén. Szerintünk a végeredmény leginkább közepes, amiben a színészek így is remekelnek, de ez nem elég ahhoz, hogy nyugodt szívvel tudjuk ajánlani bárkinek is a filmet.



Hasonlóan fogadta az amerikai közönség az új filmeket, mint a magyar. Szolid, nem kiemelkedő számokkal első helyen nyitott az új Fűrész, míg a Suburbicon óriásit buktázik. A horror franchise nyolcadik epizódja 20 millió dolláros bevétellel nyitott, ami nagyjából annyi is, amennyit a stúdió várt tőle. Mivel mindössze 10 milliót költöttek rá, így nem kérdés, hogy nyereséges lesz az újabb epizód is.

A Suburbicon 25 millió dollárból készült, vagyis nem kellene túl sokat keresnie, hogy nyereségesség, de még 3 milliós bevételt sem sikerült elérnie a nyitóhétvégéjén, ami azt jelenti, hogy páratlan érdektelenség fogadta a filmet.