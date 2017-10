Vásároljon menekültek mentőmellényeiből készített táskát!

November 14. és 19. között immár 14. alkalommal rendezik meg Budapesten a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált. Ennek keretében 43. országból, több, mint 100 filmet vetítenek le. November 23. és 25. között Pécsen és Szegeden egy válogatást láthatnak a nézők a teljes műsorból.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy melyik lesz az a 12 film, amit a magyar panoráma programban mutatnak be, most pedig kiderült, hogyan áll össze a zsűri és milyen kategóriákban versenyeznek a filmek.

Az idei fesztiválon is három kategóriában versenyeznek a filmek. Lesz nemzetközi versenyprogram, Zoom In diákfilmes kategória és a közönség szavazatai alapján is odaítélnek majd egy díjat.

A nemzetközi versenyprogramban összesen 14 film indul, közöttük például Az Aleppó, a végsőkig, ami egy önkéntes mentőalakulat munkáját mutatja be, akik lebombázott épületekből mentik a sebesülteket, vagy A várakozás, ami egy 14 éves afgán lány történetét mutatja be, akinek a családját kiutasítják Dániából. A teljes kínálatot itt lehet böngészni.

A Zoom In kategória is elég széles, a lengyel Down-szindrómás gyerekek történetétől kezdve (Daniel), a Leszbosz-szigetén táskákat varró menekülteken át (Vándorbatyu), a fura ifjúsági táborig, ahol gyerekek játsszák el újra a második világháború csatáit (Ifjúsági tábor). Erről a kategóriáról Isabelle Gattiker producer, a Genfi Nemzetközi Filmfesztivál és az Emberi Jogok Fórumának (FIFDH) igazgatója, Papp Bojána filmrendező (Börtönrap, Tamer), Alexandru Solomon rendező (A Nagy Kommunista Bankrablás, Tarzan golyói), a One World Romania Filmfesztivál igazgatója dönt majd.

A fesztivál helyszínei idén is a Toldi mozi, a Művész Mozi, a Kino Café Mozi, a Blinken OSA Archívum, a Közép-európai Egyetem, és idén első alkalommal a Trafó ad helyet a fesztivál mesterkurzusainak. Vidéken az Apolló Mozi Pécs, Szegeden a Grand Café Mozi vetíti a Verzió filmjeit. További információ és program a Verzió oldalán érhető el.