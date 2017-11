Leállították a Playboy-filmet, a rendezőt is zaklatással vádolják

Hat nő, köztük olyan színésznők, mint Natasha Henstridge (ő főleg A lény-filmekből ismert) és Olivia Munn (X-Men: Apokalipszis, Hivatali karácsony) vádolja zaklatással a filmrendező Brett Ratnert, írja a Los Angeles Times. Henstridge 19 éves volt, és modellként dolgozott, amikor Ratner, aki akkoriban még főleg videóklipeket rendezett, orális szexre kényszerítette. Olivia Munn esete később, 2004-ben Az utolsó gyémántrablás című film forgatásán történt. A színésznő elmesélése szerint bement Ratner lakókocsijába, a férfi meztelenül fogadta, és maszturbálni kezdett előtte.

Brett Ratner ügyvédje, Martin Singer reagált a vádakra. Azt nyilatkozta a Los Angeles Timesnak, hogy húsz éve képviseli a rendezőt, ezalatt soha senki nem vádolta zaklatással, és fizetni sem fizetett senkinek, hogy elhallgasson egy ilyen ügyet.

Ratner Hollywood egyik legsikeresebb rendezője, legalábbis anyagi szempontból. Ő csinálta a Csúcsformában-filmeket Jackie Channel és Chris Tuckerrel, az X-Men: Az ellenállás végét, a Hogyan lopjunk felhőkarcolót Eddie Murphyvel és Ben Stillerrel és a részben Magyarországon forgatott Herkulest Dwayne Johnsonnal. Emellett egy csomó sikerfilm producere is volt.

Ő lett volna a rendezője annak az életrajzi filmnek, amiben Jared Leto játszotta volna a nemrég meghalt Playboy-alapítót, Hugh Hefnert. A zaklatási vádak miatt azonban a Playboy úgy döntött, hogy leállítják a film előkészületeit. (Később Leto is közölte, hogy ő eleve nem is lett volna benne a filmben.) A Playboy szóvivője szerint számukra teljesen elfogadhatatlan az a viselkedés, amivel Ratnert vádolják. A hír duplán is rosszul érinti a rendezőt, ugyanis a filmet az ő cége gyártotta volna.

A Weinstein-ügy kirobbanása óta több hollywoodi filmesről, többek között Kevin Spacey-ről derült ki , hogy szexuális visszaéléseket követett el. Később Jeremy Pivent, a Törtetők sorozat sztárját is megvádolták , ahogy Dustin Hoffmant is, James Toback író-rendezőt pedig már több tucat nő vádolja zaklatással.