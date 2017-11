Jónak tűnik Diane Kruger bosszúfilmje

Kruger alakítását Cannes-ban is díjazta a zsűri, állítólag az In the Fade főszerepében állati jó, még ha a film nem is pontosan olyan, amilyennek az előzetes alapján gondolnák. A sztori szerint a férjét és a fiát felrobbantják, amitől érthetően eltörik benne valami és bosszút akar állni. A robbantást neonácik követték el, a férj török volt, migráció, világok találkozása, szélsőségek, van itt minden, mint a búcsúban. Az IMDb szerint nálunk október 19 óta látható.