Harvey Weinsteint újabb színésznő vádolja nemi erőszakkal

Paz de La Huerta színésznő, akit a Boardwalk Empire azaz a Gengszterkorzó című sorozatból ismerhetünk, konkrétan két rendbeli nemi erőszakkal vádolja Weinsteint, akinek ügyében a New York-i rendőrség hivatalból nyomozást indított.

De la Huerta a Vanity Fairnek nyilatkozta, hogy mindkét esetre 2010 végén került sor, az elsőre novemberben, a lakásán, ahová Weinstein hazavitte, majd kikövetelte, hogy a nő beengedje egy italra. Ahogy beléptek, a férfi nekiesett, csókolgatni kezdte, majd az ágyra lökte, letolta a nadrágját és közösült vele - akarata ellenére.

Hamar végzett, belém élvezett, majd közölte, hogy nemsokára keres, és lelépett, Sokkot kaptam.

A második esetre egy hónappal később került sor, amikor Weinstein hívás nélkül toppant be De la Huerta házába. A színésznő részeg volt, és beengedte, Weisntein pedig ismét megerőszakolta.

Hiába mondtam neki, hogy nem akarom, nem érdekelte, rám mászott és megerőszakolt. Undorító disznó.

A második eset után Weinstein felajánlotta De la Huertának, hogy főszerepet kap egy darabban, de erről később egy szó sem esett. A színésznő szerint csak a bűntudat beszélt a férfiből, az is csak egy ideig. A Vanity Fair megkérdezte Nicholas DiGuardio nyomozót is az ügyről, aki azt mondta nekik, hogy annak alapján, amit De la Huerta elmondott, vádat lehet emelni a producer ellen, sőt, a letartóztatás sincs kizárva. Weinstein ügyében Londonban és Los Angelesben is nyomoznak, az eddigi áldozatokat ebben a cikkben gyűjtöttük össze.