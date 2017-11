Kevin Spacey karrierjének igencsak lőttek

Tegnapig még "csak" hatan álltak elő azzal, hogy Kevin Spacey szexuálisan zaklatta őket, mára aztán megszólalt nyolc, a Netflix House of Cards című sorozatán dolgozó ember is, akik közül páran elszenvedték, mások tanúi voltak Kevin Spacey korántsem elfogadható viselkedésének a forgatáson. A négy napja kirobbant botrány hullámai pedig szinte követhetetlenül gyorsan temetik maguk alá Spaceyt. Mit ismeretes, Spaceyt egy Anthony Rapp nevű színész vádolta azzal, hogy 14 éves korában zaklatta, mire a színész egy Twitterüzenetben azt nyiltkozta, hogy bocsánatot kér ha így történt, de részeg volt, és egyébként is mostantól meleg.

A CNN-nek nyilatkozó jelenlegi és egykori stábtagok szerint a színész szexuális zaklatásai miatt a House of Cards forgatása "mérgező" légkörben zajlott. Ami a konkrét vádakat illeti:

egy korábbi évadok alatt produkciós asszisztensként dolgozó férfi azt állítja, Spacey erőszakoskodott vele: éppen a színészt fuvarozta a forgatásra, amikor az a nemi szervére tette a kezét, majd a lakókocsiban a falhoz szorította és tovább fogdosta,

jelentette az esetet a feljebbvalójának, aki annyival rendezte le, hogy soha nem maradhatott kettesben Spaceyvel többé, így a zaklatás megszűnt

többen voltak szem- és fültanúi annak, ahogy a színész verbálisan és fizikálisan is zaklatja a kollégáit, főleg azokat, akik a ranglétrán alatta helyezkedtek el, és akik állásukat féltve nem mertek ezekről az eseményekről beszámolni,

a megjegyzések és fogdosás célpontjai fiatal férfiak voltak

egy másik férfi szerint őt az eddigi hat évad (a hatodik most forog éppen, vagyis már nem, mert leállították) alatt Spacey többször is fogdosta, masszírozta, a hasát simogatta, vagy megjegyzéseket tett a testére, de nem mert szólni neki, mert a színész producere is volt a sorozatnak így bármikor kirúghatta volna

egy kameraman szerint a fogdosások rutinszerű voltak a forgatáson, és mindenki előtt történtek, mert Spacey nem csinált titkot belőlük

A Netflix tegnapi közleménye amellett, hogy a várható semleges pr-szöveggel van tele, egy dolgot elismer: a cég szerint 2012-ben valóban sor került egy zaklatási bejelentésre a forgatáson, aminek hatására Spaceyt elküldték egy terápiás kurzusra, és az ügyet a nyilvánosság kizárásával kezelték.

A nyilvánosságra került infók azonban Spaceyt nagyon gyorsan a Harvey Weinstein-skatulyába tették be, és Hollywood menten védelmi üzemmódba kapcsolt. Először A világ összes pénze című új filmjének gyártója állította le azt a kampányt, amiben Spacey filmbeli játékát magasztalja és az Oscar-szavazók figyelmébe ajánlja. Ma reggelre robbant a nagyobbik bomba, Spaceyt kirúgta ügynöksége, a CAA (Creative Arts Agency) és a pr-cége is beintett neki (akik egyébként részt vettek a pedofil vádakat coming outtal elütő nyilatkozat megfogalmazásában), így Spacey karrierje igen gyorsan halad a teljes megsemmisülés felé - nagyon nem lenne meglepő, ha a Netflix kukázná a hatodik House of Cards-évadot is.

A Weinstein-ügy kirobbanása óta több hollywoodi filmesről, többek között Dustin Hoffmanról derült ki, hogy szexuális visszaéléseket követett el, de ezzel vádolják Jeremy Pivent, a Törtetők sorozat sztárját, Brett Ratner rendezőt és James Toback író-rendezőt is, utóbbit több tucat nő vádolja.