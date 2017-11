Kiderült, hogy kik élik túl a mostani Star Wars filmeket

A legújabb Star Wars, Az utolsó Jedik december 15-i bemutatójához közeledve Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke a napokban arról spoilerezhetett egyet, melyik új szereplők élik túl biztosan a mostani trilógiát, vagyis a majd csak 2019-ben mozikba kerülő IX. részt is.

Kennedy elmondta, hogy a Disney-vel ugyanis már a Star Wars franchise következő tíz évét tervezgetik,

ezekkel az új karakterekkel, Rey-jel, Poe-val, Finn-nel, BB-8-tel,

valamint azon is gondolkoznak, milyen rendezőkkel dolgozhatnának együtt.

A nyilatkozat után a legtöbben nyilván azt találgatják, ez mit jelenthet Adam Driver Kylo Renjére nézve, de azért túl nagy következtetéseket még nem kell levonni.

Woody Harrelson majdnem visszatáncolt

Ha valamikor, akkor most jó Star Wars rajongónak lenni, ugyanis a sorozaton kívül önálló filmeket is forgatnak. A Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet bebizonyította, hogy ezek a filmek is ugyanolyan sikeresek, így nem csoda, hogy már készül is a következő rész, Solo – Egy Star Wars-történet címmel.

A film a fiatal Han Solo életét követi, és olyan színészek játszanak benne, mint Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, és Woody Harrelson. Utóbbi azonban ki híján kimaradt a fimből, ahogy az a Cinema Blend pénteki cikkéből kiderül.

Az ok igen egyszerű: a színész túlvállalta magát, és szeretett volna hazamenni pihenni. Elmondása szerint túl sok mindent csinált egyszerre, és bekattant nála, hogy semmi mást nem akar, mint haza menni.

A Yahoo-nak adott interjúban utána kitér arra, hogy örül, hogy másként döntött, és végül elvállalta a Han Solo mentor Beckett szerepét.

A film 2018 május 25-én kerül a mozikba.