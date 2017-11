Jövőre vége A szürke ötven árnyalatának

Jövőre, Valentin-napon véget ér A szürke ötven árnyalata trilógia, ekkor mutatják be ugyanis az utolsó epizódot, A szabadság ötven árnyalatát. E. L. James könyveinek adaptációját 2015-ben kezdték el bemutatni, négy évvel a megjelenés és a globális világsiker után. A történet egy fiatal nőről, Anastasia Steele-ről (Dakota Johnson) szól, aki munkája során megismerkedik egy rejtélyes milliárdossal, Christian Greyjel (Jamie Dornan), akivel igazán különös érzelmi kapcsolat alakul ki közöttük. A trilógia első epizódjáról itt, a másodikról pedig itt írtunk.

A harmadik rész előzetese, amit rögtön magyar szinkronnal lehet megnézni, azt vetíti előre, hogy a mostanra már boldog házasságban élő Christian és Anastasia kapcsolatát külső erők árnyékolják be. A férfi anélkül vásárol házat, hogy arról megkérdezné a feleségét, majd egy csinos építészt (Arielle Kebbel) is alkalmaz, ami láthatólag eléggé zavarja Anastásiát, aki az előzetes során többször megjegyzi: nem is hiszi el, hogy ilyen luxusban telnek a mindennapjai.

Az igazán komoly konfliktust csak épphogy felcsillantja az előzetes, amiben látható egy autós üldözés, illetve valaki kést is fog Anastasia nyakához, vagyis nem csak a szerelmi konfliktusokról szól a film, amiből az előzetes alapján a szado-mazo szex sem hiányzik majd.

A filmet a második rész rendezője, James Foley készítette, E. L. James könyvéből az adaptációt a szerző férje, Niall Leonard írta. A filmben Johnson és Dornan mellett feltűnik még Kim Basinger, Rita Ora és Eric Johnson is.