Weinstein magánnyomozókat küldött az áldozataira

Harvey Weinstein tudta, hogy le akarják leplezni a zaklatási ügyeit, ezért egy egész csapat magánnyomozót bérelt fel, hogy megfigyeljék egykori áldozatait, továbbá azokat az újságírókat is, akik az őt leleplező cikkeken dolgoztak, számolt be a New Yorker. Ez a lap volt az, ami terjedelmes írásokban mutatta be, hogy Hollywood egyik legbefolyásosabb és legsikeresebb producere hogyan élt vissza a hatalmával, és zsarolt ki különböző asszisztensekből és színésznőkből szexuális cselekedeteket.

A New Yorkerben arról írnak, hogy Weinstein a Black Cube (Fekete kocka) nevű céget bérelte fel a feladatra. A Black Cube-ot korábbi Moszad-ügynökök alapítottak. Az első számú célpont Rose McGowan volt, aki kulcsszereplő a Weinstein elleni kiállásban: a producer még a 90-es évek végén erőszakoskodott vele, és Robert Rodriguez csak azért adott neki az egyik filmben főszerepet, hogy a producert bosszantsa.

A leleplező cikket az a Ronan Farrow jegyzi, aki a New Yorker korábbi áldozatokat megszólaltató cikkét is írta.

A beszámoló szerint egy beépített ügynök úgy szerzett információkat a színésznőről, hogy nőjogi aktivistának adta ki magát, és titokban rögzítette a beszélgetésüket. A New Yorker szerint a magánnyomozók különösen alapos munkát végeztek, feltérképezték az áldozatokat, gyakran a szexuális szokásaikra koncentrálva.

A cikk szerint Weinstein személyesen felügyelte a csapat munkáját. Ezenkívül a producer listát vezetett azokról a nőkről, akikről feltételezte, beszélhetnek a zaklatásról. A magánnyomozók a lista alapján dolgoztak.

Weinstein szóvivője a New Yorkernek eljuttatott közleményben azzal vádolta a lapot, hogy valótlanságokat és összeesküvés-elméleteket közölnek a lapjukban.